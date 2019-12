La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/dic/2019 Marco Colella: "Dueño de la mayoría, Abella se prepara para hacer un negocio millonario"







Concejales del Frente de Todos reafirmaron su posición respecto al cambio de zonificación del predio de la ex compañía de fósforos, lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. "No hay detalle alguno de lo que se planea realizar allí. Pero lo cierto es que nosotros vamos a estar junto a los vecinos para defenderlo" aseguró Oscar Trujillo. El oficialismo buscará hoy en el Concejo Deliberante avanzar con un proyecto que hasta hoy ha encontrado la oposición del bloque de Concejales del Frente de Todos. Se trata de la rezonificación del predio del Tajiber, propiedad de la ex compañía de fósforos, que limita con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (ex Reserva de Otamendi). "Allí el oficialismo anuncia un gran desarrollo industrial, prometiendo la creación de numerosos puestos de trabajo. Pero lo cierto es que no existe ni un solo expediente sobre radicación industrial, nunca aclararon ni dieron información acerca del verdadero desarrollo del proyecto, tratándose de pura especulación inmobiliaria en una zona que desde hace más de treinta años funciona como espacio de amortiguación ambiental para los campanenses" explicó el Concejal Oscar Trujillo, quien agregó que "no hay estudios de impacto ambiental en el expediente, ni de impacto hídrico ni arqueológico. Con respecto a este último punto, solo se incluye una propuesta de preservación del sitio arqueológico "Túmulo Campana", descubierto en 1877 por Estanislao Zeballos y Pedro Pico, pero no se propone ningún relevamiento de otros, como lo establece la Ley 25743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico". Al respecto, el edil Marco Colella sostuvo que "nadie se hace cargo de cuál será el impacto de la urbanización de este sector industrial. Pero además, se están incumpliendo todos los procedimientos administrativos y jurídicos, como la Ley de Hábitat, que establece la obligatoriedad de brindar información pública y generar la participación ciudadana. Hemos defendido durante todos estos años este avasallamiento que se intenta hacer, con el pulmón verde de la Ciudad. Pero con la nueva conformación del Concejo, y dueño de la mayoría, Abella se prepara para hacer un negocio millonario". En tanto que para la Presidenta del bloque, Sol Calle, anticipó que en este sentido, "Cambiemos quiere modificar el reglamento interno del HCD para eliminar las audiencias públicas, como paso previo para tratar cualquier tipo de rezonificación". "No hay detalle alguno de lo que se planea realizar allí. Pero lo cierto es que nosotros vamos a estar junto a los vecinos para defenderlo. A Campana no le queda nada con este proyecto. Estamos convencidos que podemos encontrar un camino de desarrollo sustentable, donde gane el sector empresario, pero también la Comunidad, sin perjuicio de sus bienes ni de su gente" cerró la edil del Frente de Todos.

Marco Colella: "Dueño de la mayoría, Abella se prepara para hacer un negocio millonario"

