Las meningitis bacterianas se transmiten de persona a persona por contacto directo, a través de la vía respiratoria. Cuáles son los síntomas: - fiebre alta - cefalea intensa con rechazo a la luz - fotofobia - náuseas - vómitos - en algunos casos manchas rosadas en la piel - en lactantes, rechazo de alimento y llanto persistente - en niños pequeños, irritabilidad y somnolencia - rigidez de nuca, alteración de la conciencia y convulsiones. Ante estos síntomas la persona debe concurrir inmediatamente al médico para su evaluación clínica. Cómo actuar ante un posible contagio Aquellos que han tenido contacto directo con una persona con diagnóstico con meningitis deben concurrir a su médico y cumplir con las indicaciones que le recomiende el profesional. Recomendaciones - El cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación. - Evitar el hacinamiento en la vivienda y en sitios laborales, fomentando la ventilación de los ambientes en lugares con alta concentración de personas. - En las instituciones cerradas (jardines de infantes, guarderías, institutos de menores, etc.) los niños deberán poseer su esquema de vacunación completo con las vacunas Pentavalente y BCG, que son provistas por el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. En estas instituciones, de llegar surgir algún caso, no se justifica el cierre del establecimiento. - En el caso de comedores escuelas, jardines de infantes y guarderías, es recomendable no compartir vasos, utensilios, caramelos, toallas, chupetines, chupetes, etc. - Limpieza diaria, para lograr las mejores condiciones de higiene posibles. Se debe poner especial énfasis en la limpieza y desinfección de pisos. - Limpieza y desinfección de los baños. - Ventilación de los ambientes en forma diaria. Para recibir las vacunas del Calendario Nacional NO se requiere orden médica. Se aplican gratuitamente y en forma conjunta. Fuente: www.buenosaires.gob.ar

