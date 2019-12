La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/dic/2019 Breves: Polideportivas







NO HUBO DOPING El juvenil Luciano Tacchi, una de las promesas del tenis argentino, fue exonerado tras haber sido suspendido en forma provisoria por dopaje en mayo pasado por la Federación Internacional (ITF), al demostrarse que sufrió una "contaminación ambiental". Según publicó en su página oficial la ITF, se determinó que el correntino de 18 años "no tiene culpa ni negligencia por la violación en el sentido del Artículo 10.4 del Programa Antidopaje". Así, podrá volver a competir inmediatamente. La defensa efectuada por los abogados del tenista, el argentino Ariel Reck y el estadounidense Paul Greene, logró demostrar que Tacchi fue víctima de lo que se denomina "contaminación ambiental" por cocaína. Sin jugar desde principios de mayo, Tacchi fue suspendido en forma provisional al ser notificado que tenía una dosis baja de cocaína en su examen de orina realizado en el M15 (ex Futures) de Pinamar -del 25 y el 31 de marzo de 2019. HOMENAJE Gabriela Sabatini, una de las mejores deportistas argentinas de todos los tiempos, recibió la Mención de Honor "Juan Bautista Alberdi" en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria dentro del mundo del tenis. y por su compromiso con los valores democráticos y republicanos. La ex tenista, cuando tomó la palabra, agradeció y afirmó sentirse "muy honrada" por esta distinción. Al mismo tiempo, consideró que sus logros siempre se asentaron en los pilares de la disciplina, el respeto, la educación y la humildad. "Disciplina para entrenar, para cumplir horarios, para tener una adecuada alimentación, respeto a las reglas de juego, humildad para enfrentar los desafíos, educación para con el rival son valores que están siempre en el deporte" sintetizó la jugadora. "Cada uno desde nuestro lugar tiene la oportunidad de aplicar estos valores en la vida", concluyó Sabatini. PREMIOS OLIMPIA 2019 En lo que ya es un clásico en todos los finales de año, el deporte argentino tuvo anoche su fiesta con la entrega de la edición número 65 de los Premios Olimpia, destinado para los mejores atletas de la temporada. En esta oportunidad, el evento que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos se llevará a cabo en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, de Berazategui, que lleva el nombre del histórico golfista argentino que ganó en dos ocasiones -1967 y 1970- el Olimpia de oro. Mañana publicaremos los ganadores. HOMENAJE A RIQUELME A menos de 48 horas de su asunción formal como vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme fue un protagonista estelar del sorteo de la Copa Libertadores 2020. Acompañando a Jorge Amor Ameal, titular del club, el ex enganche, de 41 años, se hizo presente en el salón de convenciones de la Confederación Sudamericana. Y fue homenajeado por la Conmebol antes de dejar en manos del azar la conformación de los grupos: Alejandro Domínguez, presidente de la entidad que rige el fútbol en el continente, le entregó una réplica más pequeña del trofeo que Román levantó en tres oportunidades (2000, 2001 y 2007). MARADONA - FERNÁNDEZ Todo empezó en una charla de café, días antes de la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente de la Nación. Se reunió con Matías Morla, apoderado de Maradona, y la charla inevitablemente se enfocó en Diego. Fernández, fanático de Argentinos Juniors, club que vio surgir al astro, se interesó en cómo lo trataba el fútbol argentino y en si pensaba en quedarse dirigiendo en Gimnasia La Plata. Tras ese primer acercamiento, quedaron en armar una reunión formal con el Diez. Pues bien, este fin de semana tanto Morla como el ex enganche hicieron contacto con Alberto Fernández, quien les aseguró que antes de fin de año (en principio, 26 ó 27 de diciembre) recibirá a Maradona en la Casa Rosada.

