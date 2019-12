La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/dic/2019 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno







ADELA: Ya aparecieron tarariras. Los mejores logros fueron con señuelos. ALTOS VERDES: Con un bajo nivel de agua, se dan algunas taruchas y esporádicas lisas, estas últimas toman bien manojitos de lombrices tubi. BLANCA GRANDE: Lo mejor a media agua, tanto embarcados como en algunos sectores de la costa. El nivel de agua es muy bueno, es un ámbito muy bien cuidado. BLANCA CHICA: Una laguna para pescar solo de costa. Si llevamos equipos de lanzar tendremos mayor posibilidad de dar con los más grandes. CHASCOMUS: se logran capturas de lindas tarariras utilizando artificiales. CHASICO: Como siempre a pesar de estar lejos, vale la pena el viaje, buena pesca de pejerreyes, el tema hoy es que con los primeros calores, el pejerrey se va abajo y hay que trabajar bastante, inclusive mejoraron los portes. Mucha cantidad de pejerreyes por toda la laguna y en todas las zonas. Una laguna que de apoco está volviendo a ser la de años atrás, en calidad y cantidad. CHIS CHIS: El nivel de agua es bueno, y lo mejor es garetear la laguna. Por la mañana temprano se puede dar con lindos pejerreyes y a partir de media mañana se puede intentar la pesca de tarariras con buenos resultados. EL ABUELO: R.5 Km.220 Bragado comenzó la temporada de Tarariras, recordando siempre que estamos en veda, están tomando artificiales a flote. GRANADA: Se está dando muy buen pique, lo mejor gareteando y con brazoladas de 30 a 65 cms., los que se quedaron hasta la tardecita lo encontraron cerca de la costas con paternóster. KAKEL HUINCUL: Se viene realizando una muy buena pesca de Tarariras, lo mejor en los desbordes con muy buenos portes, por el momento solo tomando carnada blanca. LAGUNA DE ROCHA: Aumento en el nivel de la laguna, muchos amigos se entretuvieron con algunas tarariras. LAGUNA DE BRAGADO: Me cuenta Daniel de Mercedes que la Pesca de carpas de diferentes portes esta excelente, también se dio en la zona del canal Cafiero. LA SALADA de MADARIAGA: Laguna extraordinaria por la pesca que no se corta. La pesca no está fácil, hay que trabajarla para dar con los buenos. La pesca se realiza gareteando o anclado cerca de los juncos. La cuota es de 25 pejerreyes en esta laguna. Hay que cuidarla entre todos ya que tiene pejerreyes de un porte excelente. Hoy es muy visitada por los pescadores, y los fines de semana se complica mucho el pique, ya que hay muchas embarcaciones navegando. Hay que buscarlo y dejarlo comer. MELINCUÉ: Buena actividad de taruchas, superan los 3 kg. A diferencia de otras semanas que se venían dando con carnada (encarnando con dientudo o mojarra), esta semana se activaron con artificiales en toda la costa de la laguna. Podemos utilizar waders. Estamos en una etapa de veda de esta especie, solo es pesca y devolución de las piezas mayores de 40 cm. y se permite llevar hasta dos ejemplares. Se realizaron estudios y arrojaron una superpoblación, por eso se permite llevar algún ejemplar para consumo. RIO DE LA PLATA: zona Norte muelles a pesar de haber aflojado, se destacan los piques de bagres blanco y algunos cachorritos de surubíes, lo mejor de noche mucho doradillo y carpas, como siempre el mejor rinde el rincón del Negro Galdame, en El Abanico. EMBARCADO: El dorado está a pleno y un momento increíble en cuanto a tamaños, se dan cerca de los canales gareteando con morena tanto de flote como de fondo, están hay que buscarlos. También con la misma carnada tal vez se da la sorpresa de algún cachorro de surubí, hay todavía los últimos bagres de mar, y en cuanto a tarariras hay que entrar a las zonas bajas y probar con carnada o señuelos. También variada y en la zona del barca grande gareteando algún pati gigante de esos para la foto del año, tal vez de flote se puede dar. Hay bogas pero medianitas en las zonas de piedras. ZONA SUR EMBARCADO: La pesca de bogas sigue de manera efectiva. La mejor carnada es la masa, maíz y salamín. Los portes que se obtienen son en promedio de 2 kilos. Dorados con artificiales y con carnada, entre los palos. La variada con lombriz rinde bien pescando para el lado del canal. Continúa la pesca de bagres de mar en la zona de la boya Traverso, con algunos bagres de un peso de más de 4 kilos. DE COSTA: El pique es bueno de la variada, días de semana es más efectiva. Hoy en toda la costa, y clubes, obtendremos buena pesca de bagres, bogas, manduvas, chafalote, dorados y algún surubí. CANAL 9: Sigue bien la pesca de lisas, hay que buscar la zona donde se mueve el cardumen y el pique está asegurado. RIO SALADO: Muy bajo y en algunos lugares de su recorrido, el pique esta alterado. PUENTE LA HORQUETA: Hay días de pique esporádicos de lisas en la zona, especial para cañas con paciencia. MAR DEL PLATA: Escolleras Regular actividad de corvinas rubias, pescadillas y algunos bagres de mar de portes interesantes, idéntico pique pero en horas de la noche en las playas del centro, esperemos que se mantenga y aumente la actividad. En nuestro programa televisivo Nº806 de esta semana continuamos con la segunda parte de nuestra pesca variada en el Guazú la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 MHz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Lindos ejemplares de dorados esta semana por La Paz, Entre Ríos



