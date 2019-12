La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/dic/2019 La Escuela Técnica Roberto Rocca graduó a sus primeros 50 egresados







Luego de siete años de una formación de excelencia educativa, los integrantes de la camada 13-19 recibieron sus diplomas y medallas en un acto encabezado por Paolo Rocca, Presidente y CEO de Tenaris; Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur; autoridades de la escuela y educativas. Con Electromecánica y Electrónica como especialidades, la Escuela cuenta con un sistema de becas inclusivas que alcanzan a todos los alumnos en diferentes proporciones. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), fundada por Tenaris en 2013, graduó a sus primeros 50 egresados, un hito en la historia de la institución educativa de la ciudad bonaerense de Campana, donde se encuentra radicado uno de los establecimientos industriales más importantes de la compañía. La ETRR es parte de la Red de Escuelas Técnicas concebidas para formar personas íntegras capaces de llevar a cabo un proyecto de vida, con competencias técnicas de alta calidad y de enfrentar los desafíos y demandas que requiere hoy la industria. El acto de graduación, en el cual los estudiantes recibieron su correspondiente diploma y medalla, fue encabezado por el Presidente y CEO de Tenaris, Paolo Rocca; el presidente de Tenaris Cono Sur y miembro del Consejo Administrativo de la ETRR, Javier Martínez Álvarez; Erika Bienek, Directora Corporativa de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint y el equipo directivo de la institución: Ludovico Grillo y Lilia Correa, acompañados por funcionarios de la compañía y las familias de los jóvenes egresados. Estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien felicitó a los alumnos y elogió la institución educativa. "El modelo industrial que la Argentina necesita precisa de trabajadores formados para ese desafío que implica la apuesta por una educación transformadora. Estoy convencido de que este ejemplo que vemos hoy aquí de la Escuela Técnica Roberto Rocca nos debe mostrar la importancia de la alianza de trabajo entre el sector público y el sector privado", afirmó Trotta. "Hace ya más de 65 años que estamos presentes en la comunidad de Campana. Primero con la planta de TenarisSiderca, luego con la creación de la Escuela Técnica Enrique Rocca fundada en 1960 y, a partir de 2013, con este proyecto educativo que se inspiró en los ideales de nuestros fundadores: la pasión por la excelencia y la mejora continua; el trabajo colaborativo y la innovación, que cambia paradigmas y utiliza tecnologías de vanguardia", expresó Paolo Rocca. "Hoy, luego de siete años de aprendizaje y acompañamiento, egresa la primera camada de alumnos de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Es un evento que nos llena de orgullo y alegría poder ver co?mo estos jóvenes estudiantes han crecido en conocimientos, capacidades técnicas y en valores. Nos da una enorme satisfacción haberlos acompañado en su desarrollo y saber que se llevan consigo muchas herramientas para seguir construyendo y enriqueciendo su futuro", añadió. Gonzalo Mouriño (Electrónica), el primer abanderado de la ETRR, resumió así su paso por la institución: "Competir en las olimpíadas es una de las cosas que más me gustó, porque además fue una experiencia divertida, con viajes y certámenes como el de Córdoba, para el cual viajamos tres días y logramos dos menciones a nivel nacional. El último an?o hicimos una ducha automa?tica para reducir el consumo de agua, con las mediciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, hicimos un desarrollo con impresoras 3D y el producto final fue realmente bueno. Eso que te da este colegio es impresionante". Por su parte, Cecilia Vázquez (Electromecánica) recordó por qué eligió el proyecto de educación de la Escuela. "Cuando llegó la hora de elegir la secundaria, tuve una charla con mi abuelo que fue clave. Él trabajó toda su vida en grandes obras de gasoductos y me habló de la importancia de tener buenos técnicos, porque los jóvenes empezaban a trabajar sin mucha idea y perdían mucho tiempo en explicarles todas las cosas. Y me hizo la cabeza, je, porque para él los técnicos eran el futuro y acá estoy, le hice caso", expresó. La Escuela Tenaris promueve el crecimiento de las comunidades en las que opera a través de programas con foco en educación, en particular la educación técnica. Ese compromiso le dio origen a la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, nombrada en honor al cofundador de la compañía, junto a su padre Agustín, empresario convencido de la educación como motor principal de movilidad social. La ETRR sigue el plan de estudios oficial de Argentina para la educación técnica de 7 años -compuesto por un ciclo básico de 3 años y uno superior orientado de 4º al que suma una jornada de doble escolaridad. Al final de sus estudios, los egresados obtienen títulos con reconocimiento oficial, que les posibilitara? continuar estudiando o integrarse al mercado laboral. La institución ofrece una enseñanza de calidad en las especialidades de Electromecánica y Electrónica y apuesta por una formación integral en ciencias, matemática, inglés, educación física y arte. En un clima de aprendizaje positivo, se promueve un equilibrio entre conocimiento intelectual, saberes y competencias, con habilidades socio-emocionales como: el trabajo en equipo, la autonomía, proactividad, creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación. El desafío es posicionarse como un modelo innovador, que inspire al sistema educativo nacional. Otro precepto para la Escuela es promover la igualdad de oportunidades. Esto se refleja en un sistema de becas inclusivas que alcanzan a todos los alumnos en diferentes proporciones, de acuerdo al diagnóstico socioeconómico realizado con las familias durante el proceso de admisión. La Escuela Técnica Roberto Rocca implicó hasta la fecha una inversión total por parte de Tenaris superior a los US$ 40 millones, incluidos su construcción, equipamiento y gastos operativos. En 2016 se inauguró el segundo de los establecimientos que conforman la Red en Pesquería, México. La escuela promueve las pedagogías de aprendizaje activo, donde el estudiante está en el centro. Una de las metodologías impulsadas por la escuela, en este sentido, es el Aprendizaje Basado en Proyectos. Todos los cursos cuentan con materias diseñadas con este enfoque que busca que el alumno pueda aprender en la práctica, investigar, trabajar en equipo y construir conocimiento. Los alumnos cuentan, además, con talleres extracurriculares de olimpíadas de matemática, clubes de robótica y proyectos en donde pueden encontrar sus motivaciones y pasiones. La ETRR de Campana tiene una capacidad de 420 alumnos. La mayoría de los jóvenes que asisten al establecimiento provienen de la ciudad y su región circundante, donde anualmente se encaran campañas de difusión en escuelas primarias para acercar la propuesta a los potenciales alumnos y difundir el valor de la educación técnica. El proceso de admisión está compuesto por una serie de cursos dictados a lo largo de trece semanas en los cuales se acompaña a los aspirantes, brindando apoyo principalmente en conocimientos de matemática. El objetivo es equipar las oportunidades de ingreso de cara al examen final y, a la vez, mejorar la base formativa en el salto a la secundaria, independientemente de la modalidad de enseñanza seguida. La Escuela mantiene una proporción equitativa de alumnos de distintos niveles socioeconómicos. Con el objetivo de apoyar a los aspirantes de bajos recursos, la Escuela trabaja conjuntamente con la Fundación Germinare en apoyo escolar, talleres para las familias y alumnos, durante el último año de la escuela primaria. Hoy son 55 los alumnos que ingresaron gracias a esta articulación con Germinare, entidad que además apoya y acompaña a los chicos durante sus años como alumnos de la ETRR. Cuerpo docente El cuerpo docente está integrado por profesionales pertenecientes tanto al ámbito educativo como también el industrial. Cuenta con profesores especialistas en las distintas materias, junto a empleados de Tenaris, que encontraron en la Escuela la oportunidad de compartir su experiencia con las futuras camadas de técnicos. El equipo de orientación educativa, es un pilar importante para acompañar el plan de vida y carrera de los estudiantes, así como también el trabajo en las habilidades socio-emocionales y el clima escolar positivo. Está formado por un equipo multidisciplinario con formación en psicología, neuropsicología, psicope-dagogía, trabajo social, y tutores de grupo con formación docente. La ETRR observa y analiza la demanda laboral de la región, y enfoca la educación en las necesidades del mercado y del sector productivo. Tanto docentes como directivos, reciben capacitación de manera permanente para mantener sus métodos y contenidos actualizados. El desarrollo docente está basado en herramientas de práctica reflexiva a través del feedback, observaciones cruzadas y comunidades de práctica. Desde 2015, los docentes son evaluados anualmente con herramientas de evaluación de desempeño que buscan una mirada 360, teniendo en cuenta el input de: estudiantes, coordinadores y miembros de staff de la institución. La meta es implementar programas de capacitación e incentivos, según los resultados obtenidos. Excelentes técnicos con calidez humana, el respeto y el clima de fraternidad son las bases de nuestra educación y esto comienza desde el cuerpo docente. Los egresados Como requisito para recibir su título secundario técnico, los 50 primeros egresados de la Escuela Técnica Rocca debieron realizar durante su último año de cursada 200 horas de prácticas profesionalizantes, aplicando en 14 plantas de la zona todo lo que aprendieron en la escuela. La experiencia les permitió incorporar nuevos conocimientos y desarrollar proyectos educativos y profesionales en el ámbito industrial. En Tenaris, donde las prácticas se enmarcan en el programa Gen Técnico, el curso de inducción duró dos semanas y destinó el 50 por ciento de su carga horaria a la seguridad.

Con Electromecánica y Electrónica como especialidades, la Escuela cuenta con un sistema de becas inclusivas que alcanzan a todos los alumnos en diferentes proporciones.





El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, junto al presidente de Tenaris cono sur, Javier Martínez Alvarez, recorren la escuela junto al ministro de educación Nicolás Trotta las instalaciones de la ETRR.





El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el acto académico de graduación de la primera camada de técnicos de la ETRR. En la foto junto al director de la institución Ludovico Grillo.





"Estoy convencido de que este ejemplo que vemos hoy aquí de la Escuela Técnica Roberto Rocca nos debe mostrar la importancia de la alianza de trabajo entre el sector público y el sector privado", afirmó Trotta.





"Este proyecto educativo que se inspiró en los ideales de nuestros fundadores: la pasión por la excelencia y la mejora continua; el trabajo colaborativo y la innovación, que cambia paradigmas y utiliza tecnologías de vanguardia", expresó Paolo Rocca.

La #educación fue el principal motor para crear la @etrrar, por eso hoy es un día especial. Felicitamos a la 1° Camada de Técnicos en Electrónica y Electromecánica. Estamos orgullosos de ver su crecimiento en valores, conocimientos y capacidades técnicas. ¡Éxitos en lo que viene! pic.twitter.com/Vj47RFcUwc — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) December 19, 2019 Los alumnos de la camada 13-19 crecieron junto con la Escuela. Fueron quienes experimentaron más cambios y quienes vieron cómo se transformaba la ETRR hasta ser lo que hoy conocemos. ¡Hoy se egresa la #PrimeraCamadaETRR! pic.twitter.com/oU4tbHSoh0 — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 19, 2019 Cuando su mamá, maestra de Campana, le propuso estudiar en la Escuela Técnica Roberto Rocca, Maia lo vio como una oportunidad. Hoy es parte de los egresados de la #PrimeraCamadaETRR, y su pasión la va a acompañar en la universidad, donde estudiará para ser ingeniera electrónica! pic.twitter.com/dM7BeBeuh2 — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 19, 2019 Hoy tuve el honor de firmar los certificados de título en trámite de los primeros egresados de @etrrar . Un momento muy importante en la vida de la escuela. pic.twitter.com/NDZ9YTs0T1 — Ludovico Grillo (@ludovicogrillo) December 19, 2019 "Rape", del curso de Electromecánica, es uno de los 50 alumnos que egresan en la #PrimeraCamadaETRR. Siempre quiso estudiar en un lugar que le permitiera desarrollar su vocación técnica. Con actitud, se destacó en el aula y el taller. ¿El próximo desafío? Recibirse de arquitecto. pic.twitter.com/CM5hANLgpZ — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 18, 2019 Los alumnos de la camada 13-19 acumularon experiencias y recuerdos en cada espacio de la escuela pero especialmente en el taller. Transformaron simples objetos en proyectos técnicos innovadores y en donde los alumnos se equivocan y aprenden juntos. #PrimeraCamadaETRR pic.twitter.com/X3kl7lUOhy — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 18, 2019 ?? Nueva aventura ?? Acompáñame a conocer a la primer camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca ???????????@Tenaris_ar pic.twitter.com/rS9LaWfemm — Mateo Salvatto (@Mateons) December 18, 2019 A días de su egreso, alumnos de la #PrimeraCamadaETRR comparten sensaciones, recuerdos y expectativas. Hace 7 años comenzamos este desafío que busca inspirar al sistema educativo desde Campana, apostando por una formación técnica e integral. Hoy, ellos nos inspiran a nosotros. pic.twitter.com/fy6DbC1Lag — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 17, 2019 En 2013, 60 chicos y chicas con vocación técnica ingresaban como los primeros alumnos de la Escuela. Siete años más tarde, 28 Técnicos en Electromecánica y 22 Técnicos en Electrónica son la primera camada de egresados. ¡Les deseamos mucho éxito!#PrimeraCamadaETRR pic.twitter.com/0Xw296Xfy7 — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) December 14, 2019

La Escuela Técnica Roberto Rocca graduó a sus primeros 50 egresados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar