El fósforo que encendió la mecha

En otra controvertida sesión del HCD, y sin el bloque del PJ - Frente de Todos presente, ayer se aprobó el Presupuesto 2020, que ronda los $3500 millones. Se había retirado al inicio de la sesión, en desacuerdo por la eliminación de las Audiencias Públicas en el reglamento interno del cuerpo, y en manifiesta oposición a la rezonificación de las tierras de la Companía General de Fósforos de El Tajiber. "¿Quién se quedó la Plusvalía? ¿En qué escritorio quedó, o a qué bolsillo fue a parar la Plusvalía? Porque, de generosos no creemos que lo hayan hecho", dijo la concejal Soledad Calle antes de abandonar el recinto. Al tratar el punto final del Orden del Día de la sesión de prórroga que tuvo lugar ayer, el Honorable Concejo Deliberante de Campana aprobó en disidencia el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo, complementaria del Presupuesto General de Gastos para el año 2020: son alrededor de $3500 millones, de los cuales el rubro Obra Pública se lleva la mayor parte de la previsión. Le siguen en importancia Salud; Acción Social; y Protección Ciudadana. Luego de las argumentaciones de la bancada oficialista, donde entre otras cuestiones se aclaró que se estimó un presupuesto 45% superior al del año en curso, el concejal Carlos Cazador manifestó su sorpresa ante un hecho al que calificó de inédito: "Nunca se votó un presupuesto con la minoría ausente", señaló con tono consternado. Así, se votó el Presupuesto 2020 con 11 votos a favor y 2 en contra, a manos de Rosa Funes y Alberto Bonola (quien reemplazó a Axel Cantlon) de la UV Calixto Dellepiane. Antes de votar por la negativa junto a su compañero de bancada, Funes expresó diferentes y detalladas argumentaciones basadas principalmente en la falta de acceso a la información necesaria para poder evaluar el presupuesto en profundidad. Faltaron, ya se dijo, las 6 manos levantadas del bloque PJ – Frente de Todos, que se había retirado al principio de la sesión, en desacuerdo por la eliminación de las Audiencias Públicas del reglamento interno de cuerpo, y la rezonificación de El Tajiber, tratada esa mañana: unas 500 hectáreas sobre el Paraná donde, se presume, se instalaría una terminal portuaria y tanques para almacenamiento de combustibles. Concretamente, se trata de una zona de humedales, y vecina al Parque Nacional Ciervos de los Pantanos. Al respecto, ya finalizada la sesión y en conferencia de prensa, Cazador dijo que el PJ – Frente de Todos en realidad se había retirado de la sesión porque no quería enfrentar la desaprobación de la pensión honorífica a los ex soldados Bajo Bandera de nuestra ciudad (una erogación que rondaría unos $9 millones anuales) y que por eso habían solicitado tratar el presupuesto al principio de la sesión. También en esa conferencia de prensa, Cazador dijo que la presidente de la bancada PJ – Frente de Todos, Soledad Calle, tendría que rectificar públicamente sus dichos durante la sesión, durante la cual infirió que había una situación de cohecho en la aprobación de la rezonificación de El Tajiber. Durante la sesión, y luego de describir una serie de pasos legales no realizados para considerar la rezonificación de El Tajiber, que incluso involucran cuestiones ambientales, Soledad Calle señaló: "¿Tan generosos son ustedes que van a generar una valuación inmobiliaria millonaria sobre un predio y no le conceden a los campanenses ninguna aplicación de plusvalía? ¿Por qué en ese desarrollo (está claro que el sector privado es dueño de la tierra y tiene derecho a generar un plan de negocios que le permita ganar, pero también los vecinos de Campana, porque la Ley así lo establece, tenemos el derecho de ganar con ese desarrollo) si los vecinos y las vecinas de Campana no ganamos, yo me pregunto, y mi bloque quiere preguntarle, ¿Quién ganó? ¿Quién se quedó la Plusvalía? ¿En qué escritorio quedó, o a qué bolsillo fue a parar la Plusvalía? Porque, de generosos no creemos que lo hayan hecho (…) Sin ninguna contradicción y con la honestidad y el honor, y el orgullo de venir a esta sesión a oponernos a un gobierno que entiende que el Estado es generador de oportunidades de negocio para unos pocos en detrimento de la salud y de la vida del conjunto de nuestro pueblo y que, sí lo vuelvo a repetir, aquí hoy se generó una valuación inmobiliaria millonaria. Por los pasillos del Concejo Deliberante andan diciendo que es un proyecto de 1000 millones de Euros que se va a terminar de dar forma hoy con los 11 votos, que levantan la mano ahí enfrente ¿Y nos quieren hacer creer que nadie gana con este proyecto? ¿O que ustedes son tan buenos que sólo el sector empresario gana? ¡Mienten! ¡Pierde todo el pueblo de Campana!". Luego, el bloque del PJ – Frente de Todos se retiró del recinto. Antes, había quedado atrás otro acalorado debate sobre el decreto de la presidencia del HCD que eliminó del reglamento interno las "Audiencias Públicas", tema que estaba en el primer punto de los Despachos de Comisión del Orden del Día. La discusión se basó en la cuestión técnica y sobre su vigencia automática automática o no, es decir, si la eliminación regiría durante la sesión en curso. En resumidas palabras, la posición del oficialismo es que sí era de eliminación automática por ser un decreto que afectaba a una cuestión interna del HCD y que por tal no necesitaba ser refrendado por el Ejecutivo. Así lo aclaró después de la sesión Miriam Cazenave, Secretaria Legal del cuerpo a La Auténtica Defensa. Vale aclarar que, para entender la dinámica de la sesión, la cuestión no era menor, dado que impactaría sensiblemente en el tratamiento posterior de la rezonificación de El Tajíber. Al respecto, también se dijo desde la bancada oficialista que el dispositivo reglamentario eliminado, como tal, estaba redactado de manera confusa y se trabajaría una nueva versión a partir de marzo próximo. También se señaló que la rezonificación aprobada ayer tiene que ser refrendada por la Provincia de Buenos Aires. En ese mismo sentido, es lo que sucederá con la rezonificación también aprobada ayer para un sector del predio que ocupa el desarrollo del Parque Industrial Los Libertadores, vecino al barrio San Felipe y con frentes sobre Ruta 9 y Ruta 6 "desafectando de la zona industrial distintas parcelas y creando la zona Frente Vial con actividades comerciales, de servicio y recreativas". Es decir, de conseguir la luz verde de La Plata, se podrá instalar en una fracción del lugar, por ejemplo, un complejo de cines como el Village de la ciudad de Pilar o un Outlet de indumentaria. También aprobadas durante la sesión fueron las Ordenanzas del Ejecutivo dejando sin efecto la restricción de altura dispuesta en el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental en Sarmiento, Lavalle y Calixto Dellepiane hasta la plaza España (conocida como "Ordenanza de Enrace"); otra desa-fectando predios y declarando de interés Patrimonial el "Túmulo de Campana" (vinculado al tema Tajiber); y una tercera convalidando el Convenio Marco y Añexo I entre el CEAMSE y la Municipalidad de Campana para la disposición de residuos domiciliarios que tiene lugar de hecho desde agosto de 2018.

Soledad Calle infirió que habría un interés económico en la bancada oficialista para aprobar la ordenanza de la rezonificación de El Tajiber.





La bancada del PJ - Frente de Todos dejó el recinto al inicio de a sesión. Antes, Soledad Calle infirió que habría un interés económico en la bancada oficialista para aprobar la ordenanza de El Tajiber.





Luego de la sesión, Cazador dijo que Calle tendría que rectificar públicamente sus dichos durante la sesión o evaluaría judicializar el tema.





Funes expresó diferentes y detalladas argumentaciones basadas principalmente en la falta de acceso a la información necesaria para poder evaluar el Presupuesto 2020 en profundidad.

#Video HCD Campana: Sesión del 19 de Diciembre de 2019 https://t.co/nCcB1lxYs9 — La Auténtica Defensa (@LADdigital) December 19, 2019

