La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/dic/2019 Apuñalados en El Destino







Fue anoche. Son un hombre y una mujer. No quisieron radicar la denuncia. Un hombre y una mujer resultaron heridos de arma blanca en una gresca vecinal que tuvo lugar anoche en la calle Villegas, entre Pueyredón y Las Heras, en el barrio El Destino. Según trascendió, en principio el hombre fue trasladado en forma particular hasta el Hospital con una puñalada en un músculo y golpes, al tiempo que al presentarse los efectivos del Comando Patrulla Campana en el lugar de los hechos, verificaron que también había una mujer que tenía un corte en el muslo derecho. Así, convocaron a un móvil del SAME para que la traslade hasta el Hospital donde recibió las curaciones pertinentes. Aparentemente, ambos heridos se abstuvieron de realizar la correspondiente denuncia.

Al llegar a la calle Villegas, la policía constató que una mujer también estaba herida y llamó al SAME.



Apuñalados en El Destino

