Alerta por mortandad de peces en el Río Luján

La noticia se conoció esta semana a través del nuevo dueño del predio del ex camping sobre Ruta 9. "Por la cantidad de espuma que se forma luego del dique que tiene el camping, me dijeron que podría ser una sustancia detergente", señaló el empresario Juan Sajnín. Sospecha del parque industrial de Pilar. "Este es el aporte de alguna empresa que arroja efluentes contaminantes al río Luján. Señores funcionarios a ocuparse", publicó el empresario local Juan Sajnín (fundador de JUSA) en su muro de Facebook a principios de esta semana, y acompañó sus comentarios con fotos que muestran al río Luján con cientos de peces muertos, flotando en su superficie. Las fotos fueron tomadas en el predio del ex camping que se encuentra sobre la Ruta 9 que por años estuvo abandonado y, sobre todo en verano, es noticia por la cantidad de ahogados. "Hace 4 años que estoy detrás de ese predio para ordenarlo y ponerlo en valor. Finalmente llegué a un acuerdo con el Grupo Frali (de la familia Frávega) y lo compré a principios de año", explicó Sajnín sobre su presencia en el apartado lugar y el origen de las fotos. "Las mostré a la gente de Medio Ambiente de la Municipalidad y por la cantidad de espuma que se forma luego del dique que tiene el camping, me dijeron que podría ser una sustancia detergente", comentó el empresario sobre las imágenes, además de sospechar de algún vuelco ilegal originado aguas arriba, en el parque industrial de Pilar. El río Luján se forma aproximadamente a 8 kilómetros al norte de la ciudad de Suipacha, por la confluencia de los arroyos Durazno y Los Leones. Su curso principal recorre una extensión de 128 km. Cuando llega a Campana, luego del ex camping de Ruta 9, se pone paralelo al Río Paraná, y termina desembocando en el Río de la Plata, en el Partido de San Fernando. Así, recorre los partidos de Suipacha, Mercedes, Gral. Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, Belén de Escobar, San Fernando, Moreno, José C. Paz y Tigre. Su caudal medio es 5,37 m³/seg y los cursos que forman la red de drenaje son mayormente permanentes. El río Luján recibe aguas de los arroyos Moyano Leguizamón (o del Chimango), Grande, Oro, Balta, Gutiérrez, Pereyra, Chañar, El Harás, Las Flores, Carabassa, Burgos, Escobar, Garín, Claro, de las Tunas, del río Reconquista y numerosos cursos, 71 en total. Uno de ellos pasa por Los Cardales y a su vera está instalado el Parque Industrial que sobre Ruta 6, pero ese predio hoy no registra mayor actividad como para inferir que el vuelco ilegal se realizó en ese lugar y además, lo hubiesen notado los vecinos dado que atraviesa zona urbanizada. ANTECEDENTES El último episodio de similares características tuvo lugar en marzo de 2018. La aparición de cientos de peces muertos en el cauce del río Luján encendió la alarma de agrupaciones ambientalistas, desde donde responsabilizaron a algunas empresas del Parque Industrial Pilar. El complejo fabril descarga sus efluentes, en teoría previamente tratados, a un arroyo que a su vez desemboca en el Luján. En la oportunidad, desde la Asociación Patrimonio Natural de Pilar expusieron que aguas arriba del parque industrial no se encontraron animales muertos, pero sí hacia abajo, por lo que el problema se habría originado en los desagües del predio. "Hace menos de un mes tuvimos una mortandad como ésta, con la diferencia que está vez es el doble que antes, con miles de peces muertos. No tenemos nada en contra de las industrias, y sabemos que en el Parque Industrial la mayoría son empresas serias y responsables. Sin embargo es del vuelco del Parque Industrial de donde salió lo que mató a los peces", señaló Graciela Capodoglio, de la Asociación Patrimonio Natural de Pilar, en aquella oportunidad METALES Y PLAGUICIDAS Un informe publicado en marzo de este año por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires señala que en el Río Luján "hay dos zonas de alto deterioro", informó el portal de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Según el documento, una corresponde al tramo que va desde Mercedes hasta Luján, afectada por "una moderada influencia de la actividad agropecuaria que produce aporte de nutrientes" y la otra recorre el polo industrial de Pilar, causado por "el vertido de residuos urbanos e industriales complejos". La Doctora en Ecotoxicología Leticia Peluso, integrante del Centro de Investigaciones Medioambientales (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET, realizó un bioensayo de toxicidad en sedimentos de varios cuerpos de agua de la región, entre los que incluyó al Río Luján. "Los químicos encontrados en los sedimentos del río Luján –explica- incluyen principalmente metales pesados y plaguicidas, sin embargo en algunos sitios se encontró también una elevada cantidad de materia orgánica". Las 14 muestras de sedimentos que se analizaron, desde las nacientes hasta la Ruta 9, le permitieron analizar la historia del río, conocer las sustancias que se fueron vertiendo en él y evaluar su toxicidad. "La contaminación en Pilar y el parque industrial es más que nada por metales pesados asociados a la actividad industrial, principalmente en el arroyo Larena. En el caso de Mercedes, el principal metal en concentraciones muy elevadas es cromo. La muestra del arroyo Durazno no presentó concentraciones altas de metales, pero sí se observaron plaguicidas que pudieron haber causado algunos efectos tóxicos", afirmó Peluso.



Sajnín fotografió cientos de peces muertos sólo en un sector del ex camping sobre la Ruta 9. Se desconoce la magnitud y el alcance del episodio.



Alerta por mortandad de peces en el Río Luján

