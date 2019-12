La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/dic/2019 Agenda Cultural:

GPS: Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Complejo Popos (Alberdi 1398). Craft Beer (Sarmiento 349, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). VIERNES 20 Arte y Otra Cosa: Llega Pablo Bonessi en trío. 21 hs. Bisellia: A las 21 sonará Mica, Alisa & "The One Night Club Band". Después de medianoche, "VS. Clown". Complejo Popos: Vuelven los "Hermanos Brothers" (Rúben y Jóse Álvarez). 22 hs. Costanera de Zárate: Comienza el ciclo "El Conventillo" con artistas de tango de la zona. 18 hs, gratis. Fratello’s: A las 23 sonarán "Nada es Real", "Ya Fue" y Alan Gonzalo. Entrada $100. Imagen: Cena show con tributo a Abel Pintos. $500 con pizza libre incluida. Mauri’s Bar: Sonarán "Perfectos Desconocidos", "Venta de Garage" y "Dementes Sin Conflicto". Pachamama: Sonarán "Ratas Calientes", "Monos Perversos" y "Swinging Specials". Entrada $100. Wakisiri: Cantaran Correa, Salvatierra y Marizaldi para festejar el aniversario del centro cultural. 21:30 hs. SÁBADO 21 Bisellia: Horario cena, "Ghost of Blues". Luego, "Caporal". Complejo Popos: Desde las 22 sonará "Mongo Aurelio Visuti". Imagen: Tributo a Luciano Pereyra. Cena show, $500. Mauri’s Bar: Sonarán "Dogtroglio" y "El Disidente". Pachamama: Desde las 16, Feria Vegana Navideña. SuperFreak: Desde medianoche sonará "Laex", "Sin Duda", y "Las Novias Del Universo". Teatro La Rosa: Llega la obra "Vine a Verte" con Gabriel Faversani. 21 hs, $100. Teatro Pedro Barbero: Se estrena "Una Noche en Calle Corrientes" con entrada libre y gratuita. DOMINGO 22 Bisellia: Muestra musical desde las 20. Craft Beer: Se cortará la calle y tocarán "Demócratas", "El Complejo del Cactus", "No Va Más" y "Los Monos Perversos". 18 a 20 happy hour. Imagen: Vuelve Hernán Casanova. 22 hs. Parque Urbano: Habrá feria todo el día y cantará el artista popular "El Polaco".



“Mongo Aurelio Visuti" sonará en Complejo Popos este sábado.



