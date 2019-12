La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 20 de Diciembre











DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 60/209 en el año 2005, este día tiene el propósito de celebrar la unidad en la diversidad, recordar a los gobiernos que tienen que respetar sus compromisos plasmados en los acuerdos internacionales y actuar para erradicar la pobreza. La ONU considera a la solidaridad un valor fundamental que puede ayudar a miles de personas a salir de la pobreza y crear un futuro mejor para todos. La solidaridad se encuentra en la "Declaración del Milenio" como un valor esencial para las relaciones internacionales del siglo XXI: "la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario." Por otra parte, el ex secretario General de la ONU, Ban Ki-moon manifestó que "en un mundo de problemas comunes, ninguna nación puede tener éxito por sí sola, pero si colaboramos en torno a una causa común podremos crear juntos un futuro más seguro y próspero para todos. La solidaridad debe ser el fundamento de las soluciones mundiales". ASESINAN A AZUCENA VILLAFLOR Azucena Villaflor nació el 7 de abril del año 1924 en Avellaneda, Buenos Aires. Proveniente de una familia obrera con bajos recursos, empezó a trabajar a los 15 años como telefonista en la fábrica de electrodomésticos "Siam Di Tella." Allí conoció de Pedro De Vincenti, delegado sindical, con quien se casó en el año 1949 y tuvo cuatro hijos: Pedro, Néstor, Adrián y Cecilia. Dedicada a su hogar y a sus hijos, Azucena vio con terror el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón y la llegada al poder del "Proceso de Reorganización Nacional" en el año 1976; ese mismo año su vida cambió para siempre cuando su hijo Néstor, estudiante de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado junto a su novia, Raquel Mangin, por un Grupo de Tareas de las Fuerzas de Seguridad. Desesperada y angustiada peregrinó por comisarías, hospitales, el Ministerio del Interior, donde radicó una denuncia, y hasta morgues en una incansable búsqueda por el paradero de su hijo. Fue durante estas idas y venidas que se dio cuenta que no estaba sola y que al igual que ella otras mujeres se encontraban buscando a sus hijos. Por eso les propuso ir a la Plaza de Mayo: "cuando seamos muchas, cosa que va a ser pronto porque es increíble cómo se están llevando a la gente, debemos ganar la calle y meternos en la Casa de Gobierno para imponerle a Videla, qué es lo que pretendemos." Así, el 30 de abril del año 1977 las Madres de Plaza de Mayo marcharon por primera vez y, en agosto, lucieron por primera vez los característicos pañuelos en la caminata a Luján. La notoriedad ganada por las Madres no pasó desapercibida por el gobierno de facto que dejó todo en manos del capitán de fragata Alfredo Astiz que, bajo el nombre de Gustavo Niño, se infiltró en el grupo de mujeres argumentando que su hermano había desaparecido; el denominado "ángel rubio" fue el responsable del secuestro de Azucena el 10 de diciembre. Villaflor fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde fue torturada cruelmente por los militares que terminarían asesinándola en los "vuelos de la muerte." Diez días después de su desaparición se encontraron varios cadáveres en las playas de Santa Teresita y Mar del Tuyú, los mismos fueron enterrados como NN; recién en el año 2005 se supo que uno de ellos era el de Azucena Villaflor. COMIENZA A TRANSMITIR "NICKELODEON" Un día como hoy en el año 1996, el canal "Nickelodeon" iniciaba a transmitir en Latinoamérica. Creado con el nombre de "Pinwheel Channel" en el año 1977, el canal se orientaba a los niños con la misión de conectarse con ellos y acercarlos al mundo a través del entretenimiento; dos años después cambió su nombre a "Nickelodeon." Largos años pasaron hasta que finalmente el canal, compuesto por grandes series, arribó a América Latina: "cuando empezamos sólo ´Rugrats´ se conocía en Latinoamérica. Me acuerdo de que al principio teníamos que hacer que la audiencia entendiera cómo se llamaba el canal" comentaba Tatiana Rodríguez, Vicepresidente Senior de Programación y Estrategia Creativa del canal. Así, la llegada de este canal animó los días de los niños que se deleitaban con las series "¡Oye, Arnold!", "Los castores cascarrabias", "Catdog", "Rocket Power", "Los Thornberrys" y "La vida moderna de Rocko", entre otros.

Efemérides del día de la fecha: 20 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar