Fue en el Campana Boat Club. Participaron 150 atletas de todo el país. El intendente Abella acompañó la jornada y recibió una placa de reconocimiento por apoyar el deporte en la ciudad. El testimonio de algunos participantes.

Días pasados con la presencia de 150 atletas participantes de todo el país, se realizó en Campana el Torneo Clausura de Fisiculturismo y Fitness.

Cerca de mil personas presenciaron el espectáculo deportivo conformado por varias categorías de competencia entre hombres y mujeres.

El encuentro -organizado por la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de la Provincia de Buenos Aires (AFIBA), la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) y el referente local Leonardo Zárate- se realizó en el gimnasio del Campana Boat Club.

Zárate en dialogo con La Auténtica Defensa expresó "en un año difícil donde no se sabía si se iba a poder realizar o no, se logró por varias personas que ayudaron". Agradeció a los entrenadores, atletas, jueces, amigos, empresas y especialmente familia por acompañar. También extendió su saludo a las autoridades del Club que facilitaron el espacio y ayuda permanente. "Nos da mucho orgullo poder hacer este evento en la ciudad", agregó.

El intendente Sebastián Abella acompañó la actividad y recibió una placa de reconocimiento por apoyar el deporte en la ciudad así como una medalla símbolo de la asociación bonaerense de Fisiculturismo y Fitness.

Dentro de las distintas categorías hubo muchos ganadores. A continuación, los ganadores finales de la jornada:

Campeona Fit Model: Luisina Azorín (Campana)

Fisicoculturismo Junior: Villabona Javier (Campana)

Culturismo Máster: Fabio Bonora (Campana)

Wellness Máster: Leticia Molina (Zárate)

Wellness Senior: Giuliana Bertolin (San Lorenzo, provincia de Santa Fe)

Bikini Junior: Sol Castillo, 19 años, (Laferrere)

Culturismo Clásico: Nacho Sole (Cipolletti)

Bikini Senior: Katiusca García de Venezuela

Fisicoculturismo Senior: Maxi Fuentes (La Plata)

Body Fitness: Quizamas Claudia campeona (San Martín)

Fit Model Masculino: Brian Zárate (González Catán)

ALGUNOS ATLETAS

Marcelo López de Pontevedra; Merlo compitió en Promocional Liviano. Es el tercer torneo que participa, los dos anteriores los ganó saliendo campeón en su categoría. "Hace varios años que se viene preparando pero este año tomamos la decisión con mi entrenador Gabriel Broncini de participar en los torneos", expresó y agregó "siempre vengo de perfil bajo. Tranquilo, tratando de tener calma porque si te pones nervioso te juega en contra. La disciplina que te da es muy importante, este deporte me cambio la vida".

Norma Beatriz Vargas es de La Plata Body Fitness Master. Desde el 2017 que se dedica al fisicoculturismo; "cada vez me resulta más fácil y llego a término con los objetivos que me planteo". Durante este 2019 "entrené duro para esta competencia, estoy contenta porque saqué más hombros y glúteos y con esta competencia quiero mostrar mi mejor versión. El año que viene sigo con los objetivos de progresarme día a día y crecer como persona".

Claudia Quizamás de San Martín. Compitió en la Categoría Body Fitness y salió campeona al igual que en el torneo bonaerense y en el metropolitano. "Me siento muy a gusto con la Federación, es muy familiar", expresó y luego detalló "hace 8 años que practico este deporte. Es una constante, en el día a día se van viendo los cambios. Quizás se ve más en épocas de torneos; cuando estamos fuera de temporada pasa a ser más común". Su marido, que fue competidor, es su entrenador. Encarando el 2019 asegura "No se puede planificar, me he lesionado o me han pasado otras cosas, a veces proyectar demasiado alto no es del todo bueno".

Harold Cárdenas, es de Venezuela compitió en la categoría Man Fisic. Es su segundo torneo. Al Culturismo se dedica hace menos de un año, antes era peleador de artes marciales. Tiene un profesor que lo guía. "Siempre me he dedicado al deporte, competí desde los 12 años y cada experiencia es distinta" y agrega "siempre digo colgué los guantes por una malla. Hasta el momento lo disfruto, no es para todo el mundo, tiene su sacrificio, tiene sus momentos buenos y malos pero siempre que lo disfrutes es genial". Pensando en el futuro cuenta "me mantengo en esta categoría pero quiero ver con el correr del tiempo si es que aumento".

Jorge Daniel Conese de San Martín, provincia de Santa Fe. Compitió en Categoría Master, Master+40, Senior y Senior+40. Hace tres años que se dedico al fisicoculturismo. Se prepara solo, "a falla y error, me preparado con personas que yo sentía que no le estaban pegando con mi cuerpo y ahora mi señora es mi ojo crítico". "Me incentiva el hecho de que si no lo haría con una meta de una fecha de algún concurso o evento no sé si sería tan estricto conmigo mismo".

Anahí Figueredo es de Anatuya, provincia de Santiago del Estero. Hace ocho años que se dedico al fisicoculturismo. Tres años atrás era Body y ahora se pasó a Woman Fisic en Woman (más musculada pero sin perder la feminidad). Compitió en varios torneos y hoy continúa. "Esto se disfruta, los cinco minutos arriba del escenario son únicos. Tuve un accidente y la rehabilitación me hizo tener este cuerpo. Me preparo siete horas por día entre alimentación y cardio en un gimnasio que también ahí soy profesora. Haciendo un balance y hablando del 2020 cuenta "si llegamos al Olimpia sería un sueño competir a nivel internacional. Lo hago para mí y eso es lo que más me importa".

Susana Saiz de Zona Oeste Laferrere. Compitió en categoría Wellness. Tercer Torneo en el año. "Estoy muy contenta, siempre me gustó y recién ahora me dedico a los fierros y el peso". Tiene un personalizado pero a un gimnasio con un coach todos los días y en relación a la alimentación asegura "es casi el 80% de lo que es el fisicoculturismo". Si tuviera que dar un consejo "si está en duda que se anime que todo se puede".

Laura Salgado, tiene 43 años, es de Santa Cruz, fue su primera presentación en una competencia. "Estoy feliz, resulté subcampeona en las dos categorías Senior y Master Body. Me voy feliz, no lo puedo creer paso tan rápido, son dos segundos de tarima". Para este torneo seis meses entrenó con la ayuda de su instructor pero cuenta que desde hace tres años hace musculación. "El cambio es increíble ya sea físico como mental; es una forma de vida nueva, saludable, es deporte, actividad, es alimentación. Son un montón de cosas. Este es mi primer torneo y voy a seguir".

Any Medina, de La Plata, compitió en Bikini Fitnees. Es su segundo torneo, "entrar al fisicoculturismo fue mi salvación" y detalla "hace dos años que vienen siendo negativos, tristes pero hoy en día puedo ver las cosas de otra manera, las adversidades me hicieron crecer como persona, vivir el día, el momento, disfrutar. Quiero agradecer a Dios y la vida todo lo vivido. Hoy gracias a ellos soy una mujer fuerte, valiente y confío en mi misma".

ATLETAS LOCALES

Andrea Carla Rocha es de Campana. Hace un mes competía en la categoría Body Fitness y ahora es Woman. Hizo dos torneos en Rosario, Gualeguay y "ahora tenía que competir de local". "Me tuve que despedir de una categoría que me gustaba mucho pero estaba pasada muscularmente. Son todas poses nuevas y en los campeonatos son otros los rivales". "El cuerpo es una máquina muy perfecta, los cambios musculares del día a día son lo más lindo de lo que uno ve. Cada momento que subo al escenario es agradecer a mi familia y mis hijos que son los que más me apoyan".

Daniel Díaz 1º puesto en la Categoría Promocional hasta 70 kilos. Hace tres años cuesta mucho pero teniendo los premios en mano es un logro. Nueve meses de entrenamiento El ambiente es lo más lindo, a pesar de que es una competencia egoísta porque es un individual hay mucho compañerismo y eso es muy bueno. Salió segundo hoy se demuestra que con el primer puesto hice bien las cosas en este año. Descansando y a partir de marco en adelante se planificara.

#Ahora se realiza el Campeonato Clausura 2019 de la Asociación de Fiscoculturismo de la provincia de Buenos Aires en el Boat Club. Atletas de diversos lugares participan pic.twitter.com/1FIioo6Ae0 — Magui Felizia (@mawifelizia) December 15, 2019