ASUMIÓ AMEAL

Luego de 11 días del comicio histórico en la vida de Boca con más de 38 mil votos de socios y que eligieron a Jorge Amor Ameal como el nuevo presidente de la institución hasta 2023 por más del 50 por ciento de los votos, acompañado por Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, ayer por la tarde asumieron oficialmente las nuevas autoridades en sus cargos. El miércoles, el propio Pergolini aprovechó la página oficial del club para explicar el motivo por el cual se atrasó la toma del cargo. El flamante vicepresidente primero del club de la ribera centró su escrito en la herencia que recibieron los nuevos dirigentes, explicó los objetivos centrales de su mandato y profundizó sobre las primeras determinaciones futbolísticas, que estuvieron relacionados con el despido del Flaco Schiavi como DT de la Reserva y el de todo el staff de entrenadores de las divisiones inferiores.

SELECCIONES JUVENILES

Hermes Desio dejó su cargo como coordinador general de las juveniles en AFA y aprovechó el sitio oficial de la asociación para despedirse de su puesto y explicar los motivos. "Por cuestiones personales, he decidido dar un paso al costado en el cargo de Coordinador de las Selecciones Juveniles. Quiero poder despedirme de todos y agradeciendo a cada uno por estos maravillosos años. A Juan Sebastián Verón por confiar en mí, lógicamente con el aval del Presidente de la AFA, Claudio Tapia y a todo el CT por la enorme labor que realizamos hasta aquí. El hecho de poder continuar con el proyecto me deja tranquilo", A la espera de la designación del reemplazante de Hermes Desio, está asegurada la continuidad en la estructura para Aimar y Placente a cargo de la Selección Sub 17. Lo mismo sucederá con Fernando Batista en la Sub 20, y que además tiene a su cargo el seleccionado Sub 23 que disputará el preolímpico a jugarse en enero próximo en Colombia, que dará dos pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio. El nombre que suena para reemplazar a Desio sería Bernardo Romeo, campeón del mundo en Malasia 1997, quién hasta mediados de este año trabajó como manager de San Lorenzo.

GALLARDO MIRA A 2020

Si bien Marcelo Gallardo intenta mantener el grueso del plantel para 2020, ya perdió a una figura: Exequiel Palacios, que fue transferido al Bayer Leverkusen a cambio de 24 millones de dólares (18 millones limpios para la tesorería de Núñez). Pero ya piensa en un reemplazo y el primer apuntado es Damián Batallini, mediocampista del Bicho, con características para hacer la banda y hasta actuar como mediapunta. La particularidad: también lo tiene en carpeta Boca y tiene relación con Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente segundo del Xeneize. El segundo nombre que desde el entorno del Muñeco aseguran que entusiasma al entrenador es el de José Paradela, enganche o mediocampista mixto, de 21 años, revelación de Gimnasia en la era de Diego Maradona, que dicen apenas lo vió en las prácticas lo sumó al plantel de primera y tuvo destacadas actuaciónes en los últimos encuentros.

LA PATADA DEL FINAL

La final de la Liga de Luján terminó en un escándalo a raíz de una verdadera batalla campal que se originó tras una violenta agresión a falta de pocos minutos para la finalización del encuentro entre Unión de El Jagüel y SAT. En ese momento el Sindicato Argentino de Televisión caía por 4 a 1. Enojado por el resultado, el volante Lucas Torres reaccionó de mala manera y le propinó una brutal patada a uno de sus contrincantes. El mediocampista del conjunto campeón de la temporada 2017 se arrojó de manera vehemente con los dos pies para adelante, llevándose puesto a su contrincante, quien podría haber sufrido una grave lesión.