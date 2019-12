Alerta Sarampión: cuando la prevención es un compromiso social

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa y, a pesar de que existe una vacuna para su prevención, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. El sarampión está causado por un virus que se transmite a través de las gotas de saliva cuando tosemos, estornudamos o tenemos contacto personal cercano. Los síntomas, que aparecen entre 8 y 13 días después de la exposición al virus, son: Rinorrea, Tos, Infección ocular, Erupción cutánea y Fiebre alta. Según Micaela Constanzo, Audióloga referente de MED-EL, este virus puede comprometer el sistema auditivo, generando hipoacusias de diferentes grados. Este compromiso puede ser unilateral o bilateral, parcial o total. "Uno de cada diez casos de sarampión, presenta infecciones de oído y la consecuencia para algunos de ellos podría ser la pérdida de audición permanente", plantea la profesional de MED-EL. Es necesario destacar que la hipoacusia es la incapacidad parcial o total de percibir sonidos en uno o ambos oídos y puede ser causada por diferentes patologías que comprometen el sistema auditivo en diferentes grados de severidad, presentando mayor riesgo durante la infancia. La vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas) es la única herramienta eficaz para evitar el contagio y está incluida en el calendario oficial de vacunación. Por ello se debe verificar y completar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad: - De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola paperas). Hay acciones Intensivas de vacunación para niños y niñas de 6-11 meses de las jurisdicciones con casos confirmados. En CABA y las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, deben recibir la denominada "dosis cero" de vacuna triple viral, que no es válida como esquema de vacunación de calendario. - Los niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión. - Por último, las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. "Es importante tener en cuenta que la vacuna triple viral no solo es fundamental y debe formar parte de la rutina de todos los niños, sino también del personal de la salud, viajeros, personas en contacto con niños y adultos inmunosuprimidos y de menores de 6 meses que aún no pueden ser vacunados", detalla al respecto la Dra. Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de vittal.



Alerta Sarampión: cuando la prevención es un compromiso social

