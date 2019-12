Si, tiene que ver con una alteración en el estado del ánimo, que se va agravando a medida que se va acercando el 24 y el 31 y continúa después de que pasaron las Fiestas. Los síntomas más frecuentes que caracterizan dicho estado son: angustia intensa, ansiedad, pérdida del interés por el exterior, sensación de que la vida no tiene sentido vivirla, deseo de no continuar viviendo, alteraciones en el sueño; en la comida y en las funciones cognitivas. Generalmente, éste padecimiento se da más en mujeres adultas que en varones, en personas que viven solas y sienten a su vez un profundo estado de soledad y sensación de abandono, ya vienen padeciendo un estado depresivo y las Fiestas terminan agravando dicho estado. También se da en aquellas personas que han sufrido recientemente pérdidas de seres queridos y se encuentran en pleno duelo, ya sea por fallecimiento o por distanciamiento debido a algún conflicto. Es importante tener en cuenta que no son las situaciones del exterior las que nos perturban y nos deprimen cuando llegan las fiestas, sino como cada uno interpreta los diferentes hechos negativos que le han ocurrido al sujeto en el transcurso de la vida. Esto significa que frente a las mismas situaciones desagradables, cada uno las va a interpretar de acuerdo a sus creencias y pensamientos, -disfuncionales o saludables- que van a influir en el estado del ánimo. Fuente: Ah Guapas



¿Existe la depresión por las fiestas?

