"No es lo mismo ser un papá entusiasmado que un DT entrenado"

Con foco en mejorar el nivel del fútbol amateur local, este viernes se lanzó la Escuela de DT Walter "Nico" Otta. El exdelantero y entrenador de Villa Dálmine destacó el plantel docente reunido e invitó a todos los apasionados del fútbol a inscribirse. Las clases arrancan en marzo. El título está homologado por Conmebol. Anoche se presentó la escuela de dirección técnica de fútbol Walter "Nico" Otta, liderada por el recordado exjugador y director técnico de Villa Dálmine, que comenzará a funcionar en el mes de marzo. Acompañado por periodistas deportivos, referentes del fútbol amateur local, de la asociación de técnicos (ATFA) y hasta el intendente Sebastián Abella, Otta habló de una apuesta para elevar el nivel del fútbol campanense a través de la capacitación de aquellos encargados de entrenar diferentes equipos, en espacial a las categorías de menores. "Estoy contento y muy orgulloso de que nos hayan dado la posibilidad desde ATFA para tener una escuela de técnicos en Campana, hoy homologada por Conmebol. Creo que es bueno para todos los que tengan ganas de capacitarse, de hacer algo profesional de esto tan bonito que es el fútbol", expresó el exdelantero cordobés. La Escuela tendrá un régimen de cursada anual, con tres clases presenciales por semana, y se dictará en la sede del Colegio del Norte. Completado el primer año, se podrá dirigir equipos conformados por hasta menores de 15 años. Con el segundo año, a conjuntos que se desempeñen hasta la Primera B. Y cerrando los tres años de carrera, a conjuntos de Primera División y el fútbol internacional. El título de la Escuela Walter "Nico" Otta tiene reconocimiento oficial de la Conmebol. El único requisito es tener más de 18 años y el secundario terminado. "Hoy no hace falta un exjugador para ser un gran entrenador. Está visto que hay grandes entrenadores que no han jugado al fútbol y les ha ido muy bien", comentó Otta, quien en 2012 consiguió con Villa Dálmine el ascenso a la Primera B. La flamante institución ya cuenta con un plantel compuesto por ocho profesores, entre ellos Cristian Ruggieri, Pablo Goglino, Pablo Miranda y Adriana Lomeña. "Todos profesores que están capacitados y nos van a dar una mano para ser un éxito", expresó Otta. A su cargo estarán algunas de las 17 materias que se planean dictar en 2020. "Ojalá que todas las instituciones que hoy trabajan con chicos tengan la posibilidad de entender que no es lo mismo ser un papá entusiasmado, por más conocimiento que tengás del fútbol, que estar entrenado, capacitado, tener la posibilidad de hacer hoy el curso que ATFA está brindando, algo que los va ayudar a todos", expresó Otta. Y compartió su deseo de que esta iniciativa ayude a posicionar en otro nivel el fútbol campanense: "Ojalá que se interesen para tener un fútbol amateur mucho mejor acá en Campana y que todos crezcamos a partir de esta escuela, que creemos que con los profesores que vamos a traer y con lo que hemos contratado va a ser muy profesional". Para informes, escribir a las redes sociales de Escuela DT Walter Nico Otta o al email escueladtwalternicootta@hotmail.com . En enero habrá una charla informativa.

Abella concurrió a la inauguración de la escuela de DT inagurada por Walter Otta. El intendente @SebaAbella acompañó el lanzamiento de la escuela de técnicos de Campana Walter Nico Otta. pic.twitter.com/yDYqjVR7zR — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 21, 2019

