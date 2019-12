Fue al mediodía de ayer, sobre la calle Bravo. El foco comenzó en la cocina y tomó toda la casa. Dos autombombas del cuartel 37 acudieron a un llamado para atacar un incendio declarado ayer al mediodía en una vivienda de la calle Bravo al 200, en el barrio Ariel del Plata. Aparentemente, el incendio se habría declarado en la cocina, mientras la dueña de casa estaba descansando. De hecho, habría sido alertada por operarios de Cablevisión que pasaban circunstancialmente por el lugar quienes, al ver la cantidad de humo que salía por una de las ventanas, comenzaron a tocar el timbre de la vivienda y a golpear el portón del garaje. Cuando llegaron los servidores públicos, las llamas ya se habían propagado por el resto de los ambientes de la vivienda. Cuando lograron extinguirlo en su totalidad, la gran mayoría de las pertenencias de la familia se habían perdido o estaban arruinadas. También estuvieron presentes un móvil del SAME y uno del Comando Patrulla Campana.

Según versiones, la dueña de casa estaba descansando y fue alertada por operarios de Cablevisión.

#Dato incendio de vivienda a las 11hs en la calle Bravo 226 del barrio Ariel del Plata. Estaba cocinando una pata flameada. Los daños fueron totales, no hubo que lamentar víctimas. Bomberos móviles 36 y 41. SAME 1 atención preventiva sin traslado, Comando Zona 6 Móvil 27215 pic.twitter.com/IUegtrTuDl — Daniel Trila (@dantrila) December 20, 2019

Se incendió una vivienda en Ariel del Plata

