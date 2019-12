Dos nuevos alertas para la UOCRA local

30 trabajadores contratados por Medrar SRL, se manifestaron en la puerta de acceso a la planta de depósito de combustibles Petrominig. Reclaman la acreditación del reajuste paritario y haberes atrasados. Problemas también en Tenaris con el contrato de Imza SA, que ocupa a otros 60 afiliados de la construcción. "La empresa Medrar le está adeudando a unos 30 compañeros el reajuste paritario que hubo desde octubre hasta hoy, y a la vez se había atrasado con los haberes de la primera quincena de diciembre", señaló ayer por la mañana Oscar Villareal, líder local del gremio UOCRA. Según explicó, luego de dos audiencias en la delegación local del Ministerio de Trabajo, decidieron declararse en "Asamblea Permanente" y manifestarse en la puerta de acceso a la planta de depósito de combustibles, Petrominig, sobre la rivera del Paraná, donde Medrar tiene un contrato para cumplir tareas de mantenimiento. "Espero que cuando vuelva al Ministerio de Trabajo, los responsables de la empresa hayan entrado en razón y accedan a cumplir con sus obligaciones. Si no hay acuerdo, evaluaremos qué medidas tomaremos a partir del próximo lunes", comentó ayer por la mañana. EN TENARIS El lunes pasado por la mañana, unos 60 trabajadores de la UOCRA no pudieron acceder a trabajar en la planta de TenarisSiderca, tal lo venían haciendo habitualmente. Se trata de empleados de Desarrolladora Imza S.A., empresa del Grupo IMPO, dedicada a servicios de proyecto, construcción y gerenciamiento de todo tipo de obras civiles, metálicas e industriales, que desde diciembre del año pasado realiza diferentes tareas de mantenimiento edilicio en la planta siderúrgica. "Nos dijeron que nadie de la UOCRA podía entrar, pero sabemos que compañeros de Techint sí lo hicieron", comentaron ese día los operarios reunidos frente a los molinetes de la portería. Consultado al respecto, Villareal señaló: "Estamos sobre el tema. Este lunes, tenemos programada una audiencia informativa y definitoria para nosotros para poder entender cuál es el futuro de esos 60 compañeros. Pero en este caso el conflicto no es económico, o por deuda en los haberes. Por ahora, entendemos que se renovaría el contrato por otro año, pero más chico y por ende involucrando a un plantel menor al actual. Por supuesto, estamos haciendo todas las gestiones que están a nuestro alcance para preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible".

“Si no hay acuerdo, evaluaremos qué medidas tomaremos el próximo lunes", dijo ayer Villareal en la puerta de Petrominig sobre el diferendo con Medrar SRL.



Dos nuevos alertas para la UOCRA local

