Rechazan darle "pensión honorífica" a los exsoldados Bajo Bandera

El proyecto no fue acompañado ni siquiera por la propia bancada que lo presentó, luego de la protesta del Centro de excombatientes de Campana. El Honorable Concejo Deliberante consideró que los exsoldados bajo bandera no merecen los mismos beneficios que los otorgados por la Municipalidad a aquellos que si combatieron en las Islas Malvinas, por lo que archivó un proyecto que igualaba el cobro de la pensión honorífica. En una sesión compleja que tras el debate de rezonificación del predio El Tajiber se quedó sin el bloque del Frente de Todos, cuyos concejales abandonaron el recinto (ver aparte), el tratamiento de este proyecto que afectaba a los exsoldados bajo bandera no estuvo exento de rarezas. Para empezar, el edil que lo había presentado, Axel Cantlon, estaba ausente por licencia. Y, una vez en debate, ni la oposición de la UV Más Campana ni la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio lo defendieron. En el recinto estaban presentes integrantes del Centro de excombatientes de Campana y también referentes del movimiento de exsoldados bajo bandera; mientras los primeros estaban en contra del proyecto y buscaban presionar a los concejales para que sea rechazado, los segundos promovían la sanción de un reconocimiento económico que hasta el momento les ha resultado esquivo. Pero pese a las diferencias, aguardaban en camaradería el resultado de la votación. "Por ahora nosotros estamos unidos, ese es el punto principal: los excombatientes bajo bandera y los héroes de Malvinas. Este proyecto será tratado en marzo del año que viene, se formará una comisión que tratará los puntos que más necesitamos: los referidos a la obra social, el tratamiento psicológico que necesitamos. Lo importante es que gracias a esto (la presentación del proyecto), tuvimos la unión que hace 35 años no teníamos", sostuvo Daniel Reymundo, exconscripto movilizado a Puerto Belgrano por la Armada durante el conflicto del Atlántico Sur, al terminar el debate. Carlos Cazador, titular de bloque de Juntos por el Cambio, se había manifestado en esa línea durante su intervención en el recinto: dijo que "quienes estuvieron en las trincheras y con las balas pasándoles por al lado" no son iguales a los exsoldados movilizados. Por el contrario, propuso estudiar el año que viene una ordenanza que les otorgue "a todos" -los que estuvieron en las islas y en el continente - beneficios como eximición de tasa municipal para vivienda única, atención prioritaria en las oficinas municipales y en los centros de salud y servicio de sepelio gratuito, entre otros reconocimientos. "Hay consideración para todos, pero de manera distinta porque fueron situaciones distintas", afirmó el edil, quien en los años noventa fue uno de los impulsores de la pensión honorifica que hoy reciben los excombatientes por parte del Municipio de Campana. El proyecto que se pretendía aprobar ayer establecía "un reconocimiento económico y material a los exsoldados conscriptos bajo bandera nacidos" en la ciudad. Dicha "pensión honorífica" iba a ser "equivalente móvil a la de un veterano de guerra". "Todo dolor, todo daño, merece ser respetado", fundamentó Rosa Funes, concejal de la UV Más Campana, aunque a esa altura su bloque ya había decidido dar marcha atrás con la iniciativa, luego de haber mantenido una reunión el miércoles con el grupo de excombatientes que no querían ver igualados sus beneficios. "(Entendemos que) se sienten en disminución de oportunidades respecto a los movilizados", reconoció la edil. No está clara cuál iba a ser la posición del Frente de Todos de haber continuado en la sesión. Los veteranos creen que el bloque peronista iba a acompañar la medida, por lo que apuntaron contra su presidenta, Soledad Calle. "Este proyecto quiere equiparar los beneficios de los excombatientes de Campana, beneficio que obtuvimos hace más de 20 años", señaló Elvio Hereñú, vicepresidente del Centro de excombatientes de la ciudad. "Nosotros repudiamos la actitud de los concejales Cantlon, Funes y Calle. Que los bajo bandera quieran un beneficio, están en su derecho de pedirlo. Pero los concejales deberían mirar qué es lo que se hace con el erario de los vecinos. Creemos que es una burla no solo para los excombatientes, sino también para los familiares de los que fallecieron", consideró, exintegrante del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº3 que enfrentó a los ingleses entre los montes Williams y Sapper Hill. "La Corte Suprema dijo clarito que los excombatientes son aquellos que estuvieron en el Teatro de Operaciones: en las islas, la Marina y la Aviación. Son quienes sufrieron las verdaderas consecuencias", subrayó Hereñú. Los veteranos mantuvieron el martes una reunión con el intendente Abella, lo que parece haber sido decisivo para que el bloque de Cambiemos no acompañara la iniciativa, que por ahora no será aprobada, manteniéndose así inalterado el estatus de los excombatientes, que se cuentan por 35 en toda la ciudad.

Hereñú y otros dos excombatientes tras las reunión con el intendente Abella. Por ahora, lograron su objetivo.

