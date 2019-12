La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/dic/2019 "Romano pedía empleo, pero a la hora de aprobar el proyecto de Tajiber abandonó su banca"







Así lo manifestó el intendente Abella luego de que los concejales kirchneristas dejen el recinto en la sesión de prórroga. "Son cuatro concejales que no saben donde están parados, que con politiquería barata le dan la espalda a los vecinos", dijo. Luego de la sesión de prórroga de este jueves, el intendente Sebastián Abella cuestionó que "como parte de su campaña, Romano pedía empleo para los vecinos, pero a la hora de aprobar el importante proyecto de Tajiber, abandonó su banca". Y sumó: "Irse del recinto es una forma de oponerse a aprobar esta iniciativa que garantizará trabajo para miles de familias campanenses, como también crecimiento y desarrollo de la ciudad". "Son cuatro concejales que no saben donde están parados, que con politiquería barata quieren instalar que es algo negativo, pero no se están dando cuenta que lo único que logran es darle la espalda a los vecinos", aseveró. Además, explicó que este proyecto fue impulsado dos años atrás. El mismo pasó por el Consejo Urbano Ambiental (CUA), donde obtuvo dictamen favorable de quienes lo integran que representan a distintas entidades relacionadas en el tema. No obstante, destacó que los desarrolladores de esta iniciativa, se reunieron con los concejales de todos los bloques políticos para brindarles toda la información necesaria y requerida. "Con esto crecerá la mano de obra local", aseguró Abella celebrando la aprobación de la ordenanza, al tiempo que destacó: "Geográficamente Campana está ubicada en un lugar de excelencia y se destaca por su carácter portuario" "Este proyecto, viene a traerle a Campana crecimiento y desarrollo. También permitirá potenciar la zona del puerto y el sector industrial", ponderó el jefe comunal en contacto con la prensa local. Por otra parte, cuestionó que "los mismos que aprobaron la radicación de Petromining y Euroamerica Tajiber, ahora se oponen a la implementación de este proyecto que traerá numerosos beneficios para la ciudad, la provincia y el país".

El Intendente cuestionó a los concejales kirchneristas.



"Romano pedía empleo, pero a la hora de aprobar el proyecto de Tajiber abandonó su banca"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar