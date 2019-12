Carla Navazzotti: "La Juventud necesita empleo de calidad, no trabajo precarizado"

La Secretaria de actas del Partido Justicialista y especialista en Recursos Humanos, sostuvo: "De ser la ciudad con menor tasa de desempleo de la Provincia, Campana paso a tener alrededor de 7000 puestos de trabajo menos". Carla Navazzotti, Secretaria de Actas del Partido Justicialista local se expresó con respecto a la ampliación de un local de comidas rápidas en la ciudad: "Ese tipo de iniciativas son insuficientes en tanto los puestos de trabajo que genera ese local son de trabajo precarizado, no es trabajo de calidad que permita el ascenso social, que es el modelo al cual debe apuntar un Municipio que busque el bienestar de su población. Generalmente, ese tipo de empleo terminan siendo absorbidos por los más jóvenes, porque es imposible ser sostén de familia trabajando en ese tipo de lugares. Si bien resulta ser un alivio conseguir un trabajo, lo único que se está haciendo es ponerle parches al desempleo, y no generando empleo de calidad a través de políticas que permitan la instalación grandes empresas a Campana. Así mismo, es necesario implementar medidas en pos de frenar la ola de desempleos que se generó en las que ya se encuentran instaladas en la ciudad." "Hay que pensar seriamente en que éste tipo de empleos precarizados y de muy bajo nivel salarial hace a la condición de "nuevos pobres", que son aquellos que a pesar de tener empleo no llegan a fin de mes y además terminan endeudándose con tarjetas de crédito y créditos informales para sobrevivir", expreso la dirigente peronista dentro del Frente de Todos. Para finalizar, Carla Navazzotti, especialista en Recursos Humanos, sostuvo: "(Campana) de ser la ciudad con menor tasa de desempleo de la Provincia paso a tener alrededor de 7000 puestos de trabajo menos, y eso cuando nos referimos al empleo registrado y directo; es decir que uno también tiene que pensar en el empleo indirecto que ese puesto de trabajo genera, como por ejemplo aquel almacén al que se le compraba y ya no se le compra. Tengo la seguridad y la expectativa de que el gobierno Provincial de Axel Kicillof y el Gobierno Nacional de Alberto Fernandez puedan reactivar la producción y generar empleo genuino y de calidad. Aunque esa reactivación no va a ser de un momento para el otro, sé que va a llegar".



Carla Navazzotti: "La Juventud necesita empleo de calidad, no trabajo precarizado"

