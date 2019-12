La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/dic/2019 Rincón del Tango:

Nombre real: Horacio Basterra. Letrista, 19 de marzo 1914 - 19 de noviembre 1937 Lugar de nacimiento: Uruguay Horacio Sanguinetti fue una de las plumas que ayudaron a prestigiar la literatura del tango especialmente en el tramo justificadamente famoso que ha quedado clavado en la historia del género como la década del cuarenta. A esa calificada e inolvidable camada de músicos, compositores, autores e intérpretes, perteneció Horacio Sanguinetti por su gran capacidad, trascendió cómodamente en ella a través de su fecunda producción, rica y notoria, que si bien tiene algunos altibajos, está considerada y consagrada en su mayoría por títulos que se ha impuesto holgadamente al olvido. De nivel e importancia tanguística de esta labor creativa es prueba contundente el hecho de lo que a lo largo de toda la década, no hubo orquesta importante que no grabara alguna de sus obras, todas desde Aníbal Troilo a Juan D´Arienzo, desde Carlos Di Sarli a Ángel D´Agostino, desde Miguel Caló a Alfredo De Angelis, desde Osvaldo Pugliese a Rodolfo Biagi, pasando por Osmar Maderna, Julio De Caro, Lucio Demare, Antonio Rodio, en fin todas incluyeron en su repertorio los títulos más resonantes de este autor. Y tales fueron sus impactos que muchas de esas composiciones llegaron al disco en forma simultánea, interpretadas por dos o más conjuntos. Volcó su inspiración en la canción popular con un lenguaje simple pulcro y cuidado en el cual junto a no pocos giros auténticamente hizo prevalecer su gran destreza de letrista, es decir que conjugó el arte con la artesanía y abordó generalmente el gran tema del tango, el del amor, que trató con romántico vuelo en muchas situaciones diferentes. Es de hacer notar que en su vasta producción hay otros temas recurrentes, el del mar por ejemplo sería uno: "Tristeza Marina", "El Barco Maria", "Con ella en el mar", "Novia del mar", etc., además el tema de París volvió a repetirse en muchos de sus tangos: "Viviane de Paris", "Bohardilla", "Ivon", "Flor de Lis", "Arlette", "La canción de mi tristeza" e introdujo en el tango el motivo oriental: "Gitana rusa", "Oriente", "En el Volga yo te espero", etc. El clima afro-tamborillero fue tratado reiteradamente por Sanguinetti: "Alhucema", "Luila la misteriosa", "María Morena", "El barrio del tambor", "Macumba", "Corazón de tambor", los que si estuvieron ajenos en lo primordial de su producción fueron los temas camperos y el lunfardo. Como ha quedado señalado su sostenido aluvión creativo dejó numerosos títulos que fueron sucesos en el momento de su aparición y que aún siguen vigentes en la difusión, lo que los ha hecho acceder al conocimiento, al gusto y a la aprobación de nuevas generaciones de tangueros no obstante y ya en el terreno de tomar partido por alguna de sus obras, donde se define mejor su estilo, su técnica y su oficio deberemos inclinarnos por "Nada" "Los Despojos" "Moneda de cobre" Tristeza Marina" y "Arlette". Hacia 1939 aparece el nombre de Horacio Sanguinetti en una bellísima canción serrana que grabó Ignacio Corsini, "Morocha triste" con música del guitarrista Enrique Maciel: "Despacio la caravana/burritos bajan del cerro,/detrás va la provinciana/acompañada e´ su perro. A esa aislada aparición le sucede en 1940 una milonga compuesta en colaboración con Edgardo Donato "Porteña linda" en 1942, uno de sus primeros sucesos "Giatana rusa" con música de Juan Sánchez Gorio. En 1943 irrumpe su nombre con fuerza, cantidad y calidad de títulos, casi sin interrupción da a conocer "Tristeza Marina", "Moneda de cobre", "Arlette" "El barco de María "Corazón de Carbón", "Palomita mía" "El barrio del Tambor" y "Aquellos besos". En 1944 marcará el momento mayúsculo de sus obras y de sus éxitos, se estrena su "Nada" que alcanzaría con el correr del tiempo incontables grabaciones y sin solución de continuidad siguen "Oriente", "Bohardilla", "Alhucema", "Rosa celeste", "Magnolia triste", "Flor de lis", "El lecherito", "La gran aldea", "Trotamundos", "En el fondo del mar". El siguiente año continúan los éxitos "Discos de Gardel", "Ivon", "Paloma", "Zapatos", "Mis amores de ayer" en 1946 quedan registradas: "Viviane de París", "Con ella en el mar", "Noches de tango" "Historia de amor", "Café" y "la canción de mi tristeza". En 1947 aparece su memorable "Los despejos" y también "Amiga" "Era en otro Buenos Aires" y la milonga "Pueblera" en 1948 Milonga para Gardel y posteriormente "Barro" "Bailarina de tango" "Viejo cochero" y el vals "Esmeralda". Las obras enumeradas representan lo más significativo de su i8nmensa producción. Falleció en Montevideo Uruguay. Datos extraídos de la Revista Tango. Debo decir que uno de mis tangos preferido es "Los despojos", interpretado magistralmente por Miguel Caló con la voz de Raúl Iriarte

