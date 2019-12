Efemérides del día de la fecha: 21 de Diciembre

DÍA DEL GEMELO Celebración de origen nacional, se desconocen las causas que inspiraron la instauración de este día aunque se estima que puede ser por la simetría de la fecha 21/12; a pesar de desconocerse el origen, la importancia de esta jornada reside en homenajear a los gemelos que con su relación única transitan la vida apoyándose el uno con el otro. FALLECE FEDERICO MOURA Federico José Moura nació el 23 de octubre del año 1951 en La Plata, Buenos Aires. Hijo de una profesora de piano, Federico heredó de su madre el amor por la música iniciándose en la misma con la guitarra y el piano a los 4 años. Con la certeza de que quería ser músico formó junto a un grupo de amigos su primera banda, "Dulcemembriyo", en la que se desempeñó en el bajo y los coros; la misma realizaba covers de canciones de "Steppenwolf", "Black Sabbath" y "The Who" e interpretaba canciones escritas por Carlos "El Indio" Solari. Más adelante, se convirtió en el cantante de la banda "Las Violetas", banda con la que grabó un demo casero que pasó desapercibido, y que luego se fusionó con "Marabunta", banda en la que tocaban sus hermanos Marcelo y Julio, para dar origen a la banda "Duro." En esa última la vocalista era Laura Gallegos pero por decisión de los miembros se acordó que lo mejor era que el grupo tuviera un cantante hombre por lo que los hermanos Moura viajaron a Brasil y convencieron a Federico de reemplazarla. Surgía así "Virus", una banda que revolucionó al rock nacional: "Virus no es descriptible en palabras porque como intención artística es algo latente, algo que está pasando, es lo que nos sale ser en el momento" le decía a Clarín Federico en el año 1985. En el año 1981 lanzaron su primer disco "Wadu-Wadu" que se destacó por las canciones "soy moderno, no fumo" y "El rock en mi forma de ser" además, ese mismo año, realizaron su primera presentación masiva en el Festival Prima Rock que se llevó a cabo en Ezeiza. A pesar de la resistencia a "Virus" y las constantes críticas, la misma siguió adelante y, con su estilo particular, continúo lanzando discos que se escucharon en todo el país: "Recrudece" (1982), "Agujero Interior" (1983), "Relax" (1984), "Locura" (1985), "Virus Vivo" (1986) y "Superficies de placer" (1987). Entre éstos las canciones que más se destacaron fueron "El 146", "¿Qué hago en Manila?", "Me puedo programar", "Una luna de miel en la mano", "Pronta entrega", "Sin disfraz" e "Imágenes paganas." Falleció en el año 1988, a los 37 años, en Buenos Aires. "GANGNAM STYLE" SUPERA EL MILLÓN DE VISITAS Un día como hoy en el año 2012, el videoclip "Gangnam Style" de "PSY" se convertía en el primer video de "Youtube" en superar el millón de visitas. Park Jai-sang, mejor conocido como "PSY", es un rapero y cantante surcoreano que debutó en el año 2001 con el disco "¡PSY del mundo psicótico!", álbum por el cual fue multado por "contenido inapropiado"; tardó 11 años en redimirse con la canción "Gangnam Style", single que no sólo causó furor en Corea sino que también lo lanzó a la fama a nivel internacional. Con su ritmo pegadizo y su extraña coreografía, la canción satiriza el estilo de vida ostentoso que se lleva en el lujoso barrio de Gangnam en Corea. Lo insólito del video fue lo que más llamó la atención de todo el mundo: "con el director nos enfocamos en ser lo más ridículo posible, ese era nuestro punto" le dijo en su momento "PSY" a "MTV News." Por otra parte, "Youtube" comentó que el éxito de "PSY" en la plataforma "es un gran testimonio de la atracción universal por la música pegadiza".

Efemérides del día de la fecha: 21 de Diciembre

