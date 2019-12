El Municipio comenzó la construcción de la nueva sede del SAME

El centro de operaciones estará ubicado en Salmini, entre Rawson y San Martín, y contará con todo el equipamiento necesario para brindar mayor confort al equipo médico y un estacionamiento techado para las ambulancias. El Municipio comenzó la construcción de un nuevo Centro de Operaciones para el SAME Campana. La obra se financia con fondos del gobierno nacional y busca brindar un espacio propio al servicio de emergencia que actualmente ocupa una vivienda alquilada. La nueva sede estará ubicada en Salmini, entre Rawson y San Martín, y tendrá todo el equipamiento e instalaciones necesarios para comodidad de los profesionales y un estacionamiento techado para las ambulancias. En estos momentos se realiza la base de hormigón donde irán colocados los contenedores sanitarios. Y luego se avanzará con la construcción de un acceso vehicular y un tinglado metálico de 103 m2 para el estacionamiento de las ambulancias. "Es una alegría ver crecer el SAME en Campana y la creación de un centro de operaciones propio, construido de acuerdo a sus necesidades, es fruto de ello. Porque su equipo realiza diariamente un comprometido trabajo para cuidarnos y es nuestra obligación acompañarlos, apoyarlos y brindarles todas las herramientas necesarias", enfatizó el intendente Sebastián Abella al respecto. El SAME funciona desde el 23 de agosto del 2018 las 24 horas los 365 días del año y brinda asistencia a toda la comunidad por igual, tengan o no obra social, con 3 ambulancias de alta complejidad y un equipo integrado por 20 profesionales de la salud que fueron especialmente capacitados. Los vecinos pueden comunicarse con el SAME llamando al 107, o bien a través de la aplicación del celular "Alerta Campana". También mediante el CIMoPU al 423263.

#Ahora Empezamos la obra de la nueva base operativa del SAME pic.twitter.com/HappqKSLYU — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 6, 2019

