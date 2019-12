Si cumplen con las reglas, los comercios están autorizados a vender pirotecnia

P U B L I C



La ordenanza Nº6866 que prohíbe la comercialización de fuegos de artificio de "detonación y explosión" establece qué productos que están "exceptuados". Rubén "Pato" Arce, histórico vendedor, habló con La Auténtica Defensa de la polémica generada. Con la advertencia de aplicar "severas multas", el Municipio de Campana recordó semanas atrás que está prohibida la venta de pirotecnia en la ciudad. Sin embargo, también aclaró que "quedan exceptuados" los artículos considerados "de venta libre" por ser "de bajo riesgo y limitado riesgo". En enero del año pasado, se anunció que el Honorable Concejo Deliberante había sancionado una ordenanza -la Nº6866 - para cesar la comercialización de pirotecnia de "detonación y explosión" en el distrito, una medida que venían reclamando asociaciones defensoras del derecho animal y familiares de niños o adultos con trastornos del espectro autista. Por eso, varios vecinos se sorprendieron al descubrir que comerciantes se aprestaban a vender, como todos los años, fuegos de artificio, o que celebraciones como la "Summer Fest" de la empresa organizadora de eventos Dream Club -que se llevó a cabo en el Boat Club el sábado 7- no se ahorraron su clásico show pirotécnico. Descolocados, algunos manifestaron su malestar en las redes sociales. "No estoy bien, todo esto te pone mal", reconoció Rubén "Pato" Arce, histórico comerciante y vendedor de pirotecnia en épocas de las Fiestas, apostado detrás del puesto de chapa negra que despliega religiosamente desde hace décadas sobre la calle 25 de mayo. El "Pato" fue uno de los apuntados por los usuarios locales de redes sociales: su hija Eugenia salió a defenderlo en Facebook, señalando que él fue "uno de los que más se movió todo este tiempo para saber qué se puede vender o no". "Así que antes de escrachar muevan más que un dedo en el celular para compartir imágenes y vayan a la Municipalidad así se informan mejor cómo lo hizo mi viejo todo este tiempo", escribió la hija de Arce. La ordenanza Nº6866 es ambigua, porque si por un lado prohíbe en el partido de Campana "la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista de artículos de pirotecnia cuyo efecto sea la detonación y explosión", junto con su utilización por particulares, en su artículo 5º aclara que "quedan exceptuados de la prohibición establecida en los artículos 1º y 2º los artificios clase A-11 y B-3" que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) clasificada como de "venta libre" por ser "artificios de bajo riesgo y limitado riesgo (relativamente inocuos en sí mismos y no susceptibles de explotar en masa)". Entre ellos hay pirotecnia de estruendo -como el "volcán estruendoso"-, aunque de impacto acotado. "El Departamento Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, determinará y extenderá una habilitación especial a las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren en condiciones de utilizar pirotecnia para fines y tiempo determinados", determina también la ordenanza. "Ellos (los concejales) querían prohibir todo lo que era mucho ruido. Yo este año no compré bombas: todo lo que ves es más light. Es eso lo que queremos vender, nada más, no es nada del otro mundo", explicó Arce, quien le mostró a La Auténtica Defensa su correspondiente certificado antisiniestral emitido por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que lo habilita a comercializar pirotecnia hasta el próximo 10 de enero. Entre los requisitos para obtener este permiso, Arce debió cumplimentar ciertas condiciones de seguridad, como la instalación de matafuegos certificados o hasta el almacenaje de no más de 30 bultos de pirotecnia. Asimismo, en su local exhibe afiches oficiales que promueven la utilización "responsable" de pirotecnia, como el uso de la mecha indicada y de un artículo a la vez, evitar la exposición de las manos, su no alteración, su apoyo sobre el suelo o superficies lisas y llanas y su no introducción en recipientes cerrados o semi cerrados. La ordenanza Nº 6866 fue fundamentada en que "los estruendos de estos artefactos pueden generar en seres humanos, especialmente en adultos mayores y personas que padecen autismo, consecuencias como taquicardia, temblores, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte". Además, se consideró que "el estruendo también es perjudicial en mascotas y fauna en general, especialmente perros y aves". La prohibición de pirotecnia de estruendo es una medida que varias ciudades de la provincia de Buenos Aires han sancionado en los últimos años, con variado éxito. En la ciudad, este año son menos los puestos de venta de pirotecnia que se ven abiertos en las semanas previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Pero así como fue impulsada por ciertos sectores, la medida intentó ser resistida por trabajadores de fábricas de pirotecnia. Enterados del tratamiento de la normativa, obreros de la planta de Cienfuegos ubicada a pocos kilómetros en el partido de Pilar les solicitaron a los diversos bloques políticos poner en consideración el efecto que tendría sobre sus puestos laborales. "Es nuestro laburo, no solamente acá sino en todo el país. Cienfuegos y Júpiter (otro fabricante) tienen mucho personal, dan trabajo a terceros también. Es laburo, hoy que tanto se dice que falta laburo", comentó "Pato" Arce, quien, a diferencia de otros años, cuando solía abrir "un mes y medio antes", dijo que empezó con la venta este fin de semana. "Hasta ahora está todo muy tranquilo. Hoy vendimos, pero no como en otros años. Esperemos que lunes y martes vendamos bien", contó, antes de volver al trabajo.

"HAY PIROTECNIA AUTORIZADA". Rubén “Pato" Arce, histórico vendedor, habló con La Auténtica Defensa.





Un producto pirotécnico “estruendoso" pero habilitado para ser vendido.





Arce mostró sus correspondientes habilitaciones para comercializar pirotecnia y recordó que “es laburo" en un contexto de crisis como el actual.



Si cumplen con las reglas, los comercios están autorizados a vender pirotecnia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar