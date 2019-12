La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/dic/2019 Con más de 10 mil personas, Tenaris despidió el 2019 con una nueva Fiesta Genial







Diego Torres y la banda de cumbia pop Los Bonnitos fueron las grandes atracciones. La conducción estuvo a cargo de Germán Paoloski y "Maju" Lozano. Hubo visitas a planta y actividades para grandes y chicos. Además, la compañía compartió stands con los más destacados proyectos educativos del año. Tenaris despidió el 2019 junto a más de 10 mil personas en una nueva Fiesta Genial, con grandes shows y actividades para toda la familia. Acería y el Laminador Continuo 2 abrieron sus puertas para ser recorridos. Además, la compañía montó una feria de stands para compartir los proyectos educativos más destacados del año. Los visitantes eran recibidos por personajes de famosas películas y a partir de ahí podían elegir entre retirar el regalo navideño a los hijos de colaboradores, descubrir las diversas propuestas preparadas para entretenerlos o hacer picnic frente al escenario principal, donde Germán Paoloski y "Maju" Lozano, conductores estrellas del evento, los esperaban para compartir una tarde llena de divertidas ocurrencias. La Fiesta Genial 2020 ofreció actividades de todo tipo. Para los más chiquitos hubo plazas de juegos e inflables. Los adolescentes pudieron entretenerse y compartir partidas de PlayStation, juegos de PC y simuladores de autos Daytona. Y se instalaron fichines para los más grandes, que cayeron rendidos ante la nostalgia y se animaron a revivir viejas épocas. En tanto, a los pies de la simbólica "Cebolla" se montó una expo con los proyectos educativos más destacados que Tenaris promovió a lo largo del año. Se exhibieron las Paradas Inteligentes construidas por los jóvenes de GEN Técnico, y algunos de los trabajados en ciencia elaborados por los niños que asistieron al programa Extraclase. Desde luego, no faltaron los estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), quienes compartieron con el público el auto eléctrico con el que compitieron en el Desafío ECO de YPF y los dos robots de sumo que los llevaron lejos en la Liga Nacional de Robótica, entre otros proyectos. Los invitados a la Fiesta Genial pudieron también adentrarse en el proceso de fabricación de acero y en la laminación de los tubos sin costura que hicieron famosa a Campana en el mundo, con las visitas a la Acería y Laco 2, y subirse a las cabinas de las grandes maquinarias usados por el sector de Viales o la autobomba de última generación con la que cuenta el Servicio Anti Incendio de la planta. "Quiero felicitarlos por esta inmensa convocatoria: tenemos más de 10 mil personas. Esto es TenarisSiderca, esto es Campana, el proyecto que se construyó a lo largo de muchísimos años, una comunidad que continúa creciendo. Nosotros como empresa hacemos lo posible para acompañarla. Este año invertimos mucho en ambiente y además en pocos días tendremos la primera graduación de la ETRR, un gran orgullo para todos. La educación, junto a la seguridad y el medioambiente, es lo más importante para poder avanzar", expresó Paolo Rocca, CEO de Tenaris, desde el escenario principal, donde primero tocó la banda Los Bonnitos y después cantó nada menos que Diego Torres. "La familia siempre la pasa bien en la Fiesta Genial: tenés desde juegos para los más chicos hasta desafíos tecnológicos para los más grandes. Es una alegría venir", aseguró Sandro Selvatici, colaborador del área de Cadena de Abastecimiento, quien disfrutó del evento junto a su esposa y tres hijos. En tanto, para Brenda Rojas, de Intendencia, fue su primera Fiesta Genial y aunque ya conocía la Acería, no quiso que se la perdieran su hermano y novio. "Salieron re emocionados. Es un sector que sorprende, un lugar al que nunca me canso de entrar", afirmó.

Una multitud se convocó frente al escenario principal, donde primero tocó la banda Los Bonnitos y después cantó nada menos que Diego Torres.





Germán Paoloski y "Maju" Lozano, conductores estrellas del evento





"La educación, junto a la seguridad y el medioambiente, es lo más importante para poder avanzar", expresó Paolo Rocca, CEO de Tenaris, presente en la mega fiesta.





La fiesta genial, cada año más buena! Y nuestro stand también! @etrrar @Tenaris_ar pic.twitter.com/D0Hhy4Z7bN — Lilia Correa (@lectix) December 15, 2019 Disfrutando de la energía de más de 10.000 personas en la conducción de la Fiesta Genial 2019 de Tenaris junto a @soymajulozano y el Gran @diegotorres https://t.co/sXAtHu8rMR — German Paoloski (@germanpaoloski) December 15, 2019 Disfrutando de la energía de más de 10.000 personas en la conducción de la Fiesta Genial 2019 de Tenaris junto a @soymajulozano y el Gran @diegotorres https://t.co/sXAtHu8rMR — German Paoloski (@germanpaoloski) December 15, 2019

