Alonso mostró optimismo luego de la sanción de Emergencia Provincial

Se aprobó el viernes por la madrugada tras el acuerdo de oficialismo y oposición en que tenga un año de duración y no dos tal como fue concebida originalmente. "Por sobre todos los problemas que tenemos por delante, celebro la buena voluntad de ambos bloques en acordar y darle las herramientas que el gobernador necesita para poder resolverlos", dijo la Diputada Provincial de nuestra ciudad. El viernes por la madrugada quedó aprobada en la legislatura provincial la Ley de Emergencia que le otorga facultades especiales al gobernador Kicillof por el término de un año. "Se negoció intensamente para poder sacarla adelante y se llegaron a varios acuerdos con la oposición, como por ejemplo que tenga una vigencia de un año y no de dos como era la idea original", comentó la diputada provincial Soledad Alonso. Según explicó la campanense, el gobernador tendrá facultades para renegociar la deuda pública, poderes para rescindir contratos de obras de vialidad y de infraestructura. También podrá suspender aumentos de tarifas y concesión servicios públicos, e instrumentos para agilizar transferencias de fondos y realizar compras de alimentos, entre otras facultades extraordinarias. "La declaración de emergencia tiene como objetivo acelerar los procesos administrativos por la crisis que vive la Provincia de Buenos Aires por un año, con la posibilidad de extender su vigencia un año más, ratificando las emergencias que ya venían del gobierno de Vidal. Fue prácticamente mi primera sesión como diputada provincial y me fui de la legislatura después de las 3 de la mañana… cansada pero feliz. Por sobre todos los problemas que tenemos por delante, celebro la buena voluntad de ambos bloques en acordar y darle las herramientas que el gobernador necesita para poder resolverlos", dijo la Diputada Provincial de nuestra ciudad. Para dar una idea del tenor de las medidas que se llevarán adelante, Alonso recordó que ejecutivo provincial revisará todos los contratos de obras de infraestructura vigentes y se rescindirán los contratos que se consideren incorrectos. En ese sentido, Alonso afirmó: "La provincia está en emergencia y a partir de poder entender eso se pueden llevar acciones concretas para poder mejorar las cuentas, poder asistir a la gente que lo necesite y, por sobre todo, poner la provincia a producir lo antes posible". Alonso consideró: "Lo peor fue el endeudamiento de la provincia con su composición en Dólares" y agregó: "Uno de cada dos chicos en la provincia de Buenos Aires es pobre, y no se alimenta adecuadamente. Hay que atender estas necesidades básicas de manera urgente, con partidas presupuestarias acordes a las necesidades de los bonaerenses y de estas situaciones de emergencia. La tarea es titánica, pero confío en el gobernador, en su equipo, y en la capacidad de los bonaerenses".

