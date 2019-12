Mara Pedrazzoli

Es prácticamente imposible fomentar el ahorro en pesos en una economía con alta inflación y de igual modo es inviable retirar dólares del sistema cuando su capacidad --como un todo-- de ahorrar en esa divisa es prácticamente nula. Si las empresas y las familias invierten o consumen (en pesos), esto es beneficioso ya que aumentará el ingreso disponible y la producción. Sin embargo, el gasto en dólares resulta menos provechoso para la economía en su conjunto puesto que solo una parte del mismo volverá al circuito productivo: las importaciones (que propiciarán aumentos de la producción, cuando no compitan con fabricaciones domésticas) y la cancelación de los pagos de deuda (pues liberará parte del presupuesto del fisco), pero no así la compra de billetes para sacarlos del país (fuga o turismo) o del sistema (y dejarlos adentro de un cajón). Bajo el escenario actual, como las empresas no invierten y los consumidores apenas consumen, la principal palanca para el ahorro doméstico (el incremento del ingreso nacional) está chueca. Luego la preocupación por el efecto inflacionario sobre el ahorro puede ocupar un segundo plano, y la política económica priorizar el dinamismo del circuito productivo, como infiere el Plan de Alberto. Ya es Ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En cuanto al ahorro en dólares, me refiero al concepto macroeconómico, análogo al ahorro fiscal (diferencia de ingresos y gastos del sector público) y no a la alternativa de dolarizar los ahorros que se crean en moneda doméstica: por firmas que operan en este suelo o por familias que ganan en pesos (aunque, como decíamos, bajo la crisis real actual este surplus también se redujo). Argentina en su conjunto tiene más gastos en dólares que los ingresos que puede generar en moneda extranjera, esto se ve con la permanente caída de las reservas que abriga el Banco Central. El endeudamiento externo son dólares hoy a cambio de muchos dólares menos mañana. La gestión de gobierno anterior desdeñó este asunto y apenas asumió decidió eliminar los controles para la compra de divisas que había dejado CFK, dando rienda suelta a un endeudamiento masivo del sector privado, y también unificar y desregular el tipo de cambio: mandó a mudarse al Banco Central que ya no intervendría para administrar la cotización del dólar. En un contexto de crecimiento, emerger de la restricción externa, y fuertes presiones de establishment internacional canalizadas a través del juez Griesa, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impuso restricciones "de cantidad" a la compra de divisas (cupos para adquirir dólar billete, licencias no automáticas para importar, restricciones para girar ganancias y para transferir y extraer billetes en el extranjero). Una respuesta de política cortoplacista, que no atendía al problema de la insuficiencia de dólares de largo plazo. Una reforma para la reactivación productiva y negociaciones con acreedores externos, como el Club de París, estaban siendo estudiadas como alternativas de política de mediano y largo plazo. Cuando asumió Mauricio Macri a fines de 2015, su primer medida de política fue eliminar los cupos para la compra de divisas y otras restricciones "de precio" que había instituido el kirchnerismo (como el recargo del 20% para adquirir dólares para atesorar y del 35% para financiar turismo). Dejó flotar el tipo de cambio. No controló "el precio" y dada la recurrente falta de divisas este se devaluó. Entonces llegaron las restricciones "de precio" con las intervenciones del Central para ubicarlo entre las bandas cambiarias. Y hacia fines de gestión aparecieron las restricciones "de cantidades" primero suaves y luego reforzadas. Actualmente en negociaciones con acreedores y reformas para la reactivación productiva, se intentará recuperar el ahorro externo -de la economía como un todo-. Pero es una apuesta de largo plazo que debe ser acompañada con restricciones de "precio y cantidad" (perfeccionadas y relativamente más laxas que en 2014) para desalentar gastos superfluos en dólares. El control de la inflación es un objetivo para 2021 según declaraciones de funcionarios.



Opinión:

Ahorro y producción

Por Mara Pedrazzoli

