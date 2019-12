Mi hija: modelo de Cheeky

Se trata de Delfina Burgueño. Tiene 10 años y hasta que termine la temporada forma parte de la marca infantil. "Fue un año muy divertido y me gustó conocer gente nueva" cuenta en una charla con La Auténtica Defensa. Descubrir la cara su hija en una gigantografía en plena Avenida Corrientes le produjo a Florencia Salazar una extraña mezcla de sensaciones. Dice que fue emocionante, en parte por el orgullo de su hija mayor y por el miedo o vértigo a lo que podría ser. Y es que Delfina Burgueño (10) actualmente cuando aceptó, con sus diez años ser la cara de una conocida marca de ropa infantil, "no había tomado aún dimensión de lo que significaba". Todo sucedió tan rápido: "el tema del modelaje surgió por una amiga que me insistió para que la lleve", cuenta la madre, al principio, en duda ya que "yo no quería por el tema del robo de chicos y todas cosas relacionadas que las madres pueden imaginar". Hasta que un día mandó una foto y al instante se contactó con ellas una representante para conocerla. Tras un breve casting, Delfina quedó seleccionada junto a dos chicas más para hacer la colección de verano de la marca Cheeky. "Nunca practiqué modelar, al principio con las chicas teníamos vergüenza y no nos hablamos pero luego uno se acostumbra, hacíamos distintas poses con cosas, te hacen reír", cuenta la niña en una charla con La Auténtica Defensa. Detalla que además del fotógrafo, están la maquilladora y los que te peinan. A veces suele ser una sola persona que hace las dos cosas. La madre detalla que su hija ahora tiene seis meses de exclusividad con la marca infantil hasta que termine la temporada y luego la pueden como no volver a convocar. "Si llaman de otro lugar tiene que ser algo que no esté relacionado con ropa, no tiene que haber competencia directa". En cuanto a la experiencia la madre comenta que es muy buena "cuidan mucho a los chicos. Desde minoridad me mandaron un nuevo comunicado que si el chico no está escolarizado no puede hacer campaña, si se llevan una materia no pueden hacer campaña. Son muy estrictos con el horario, no se puede pasar un minuto son cinco horas". Delfina no es la primera vez que modela; en mayo la convocaron para Promesse donde mostró mayas y pijamas. Luego llegó el turno de Walmart. "Me sentí nerviosa y contenta a la vez porque era algo nuevo, no era normal que me llamaran para hacer castings", recuerda de sus comienzos. Su madre asegura que "hizo otros castings en los cuales no quedó, yo siempre le digo que no siempre puede salir en todas las campañas, hay que aprender que no siempre les puede gustar, porque quizás tienen el pelo largo, porque tiene o no anteojos, entre otras cosas". Delfina se define como "celosa, un poco divertida y media peleona", tiene un hermano más chico que se llama Ramiro. Terminó 4ºB en el colegio Padre Aníbal María Di Francia y cuenta a nuestro medio que le gusta bailar y cantar; que en un futuro le gustaría ser cantante y modelo. Además hace patín, yoga y en los próximos meses quiero retomar baile. En cuanto a campañas, la vecina campanense no para, hace unos días realizó un casting para unas galletitas mexicanas, "me hicieron actuar escalando y tocando el violín", pero remarca que si tuviera que elegir otra marca para continuar modelando le gustaría participar de Mimo o Bimbi. "Fue un año muy divertido y me gustó conocer gente nueva", cierra.



Delfina Burgueño





Delfina en Avenida Corrientes AMIGAS DE FIERRO En la nota que le realizó La Auténtica Defensa no estuvo sola, además de la mamá, la acompañaron sus amigas: Malena, Lola y Solana. Cada una definió a Delfina: "Nuestras mamás eran vecinas, fuimos juntas al jardín, luego a baile. Es muy sociable, divertida, alegre y siempre está atenta a los demás", comenta Malena. "Hace muchos años la conozco destaco su amabilidad, es muy cariñosa, buena, carismática", dice Lola. Por último Solana también hace muchos años la conoce, fueron juntas a la escuela y a la colonia y define a Delfi como "creativa, buena, amigable y atenta".





Delfina con sus amigas



Mi hija: modelo de Cheeky

