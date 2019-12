Efemérides del día de la fecha: 22 de Diciembre

DÍA DEL EMPLEADO DE FARMACIA Establecido en el Artículo Nº42 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 556/09), esta efeméride comenzó a celebrarse en el año 2012 con el fin de homenajear a los trabajadores y rememorar la fundación del Centro de Auxiliares de Farmacia en el año 1910 que, 20 años después, pasó a llamarse Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). FALLECE LUCA PRODAN Luca George Prodan nació el 17 de mayo del año 1953 en Roma, Italia. Criado en el seno de una familia acaudalada, pasó gran parte de su adolescencia en el prestigioso colegio Gordonstoun que odiada porque se sentía reprimido: "te querían hacer una marioneta de la sociedad, te hacían pensar a su manera"; por lo que a los 17 años se escapó de la misma y emprendió un viaje por toda Europa. Inminentemente fue encontrado y tras ser regañado por sus padres retornó y finalizó sus estudios. Fascinado por todos los géneros musicales escuchados durante su viaje por el continente decidió que quería ser músico por lo que en su estadía en Londres formó su primera banda "The New Clear Heads"; en ésta grabó su primer cassette con las canciones "White Trash", "Space Age Outrage" y "United - 7x7". Todo esto acompañado por una fuerte adicción a la heroína que empeoró en el año 1979 con el suicidio de su hermana y lo dejó en coma. Cuando logró salir del coma estaba destruido por la muerte de su hermana y varios amigos que habían perecido por la heroína pero una carta de un gran amigo, "Timmy" McKern, residente en Argentina lo salvó: "ahí apareció una fotografía que ´Timmy´ le mandó de él, su mujer y un bebé en las sierras de Córdoba con el mensaje: ´Te extrañamos, qué lindo sería poder verte´. Luca dijo: ´Tengo que ir ahí´" contó su hermano Andrea Prodan. Así, en el año 1980 arribó al país y, al año siguiente, formó una banda junto a Germán Daffunchio, Alejandro Sokol, Stephanie Nuttal y Ricardo Curtet; sin embargo, por cuestiones personales Nuttal y Curtet se desvincularon de la primitiva "Sumo." A pesar de esto, en el año 1982 se integraron en la banda Roberto Pettinato y Diego Arnedo y se lanzó el disco "Corpiños en la madrugada" (1983). En el año 1984 Sokol abandonó la banda y Alberto Troglio y Ricardo Mollo terminaron por formar la incomparable "Sumo" que para el año siguiente lanzó el exitoso disco "Divididos por la felicidad" que causó furor con las canciones "La rubia tarada", "Divididos por la felicidad" y "Mejor no hablar (de ciertas cosas)." A este le siguieron "Llegando los monos" (1986), "After chabón" (1987) y, después de su muerte, "Fiebre" (1989). Falleció en el año 1987, a los 34 años, en Buenos Aires. SE LANZA "KILL GIL" Un día como hoy en el año 2010, se lanzaba el duodécimo álbum de estudio de "Charly" García: "Kill Gil." Rodeado por polémicas y desacuerdos, el disco comenzó a grabarse en el año 2005 en el estudio de "Palito" Ortega, "Los Pájaros", en Luján con un "Charly" inspirado e impredecible. Sin embargo, la filtración del demo en el año 2007 y su internación en el año 2008 postergaron el álbum; éste se retomó en el año 2009 cuando volvió a los escenarios más enérgicos y creativo con las canciones "La medicina del amor" y "Deberías saber por qué." Dispuesto a retomar "Kill Gil" partió a Nueva York y junto al productor Andrew Loog Oldham, mánager de "The Rolling Stones" en los años 60´, se avocó a grabar y perfeccionar sus canciones: "el disco se fue transformando todo el tiempo […]Trabajé mitad con máquinas y mitad con músicos y traté de hacer un disco lo más variado posible." Finalmente, el disco salió a la venta acompañado por un DVD cubierto por ilustraciones realizadas por el cantante; entre las canciones se encontraban "No importa", "Pastillas", "Corazón de Hormigón", "King Kong" y "Telepáticamente".

Efemérides del día de la fecha: 22 de Diciembre

