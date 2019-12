¿Papá Noel o Jesús? Cada vez que se acerca la Navidad se tiene un momento de reflexión. ¿Vale la pena hacer una fiesta pomposa, y con el consumismo devenido en Papá Noel? ¿O es más bien disfrutar de la sencillez tan bien enseñada por Jesús? Claro está que ninguna parte de la Biblia hace mención especial y directa de la celebración del nacimiento de Jesús como si fuera un mandato. No obstante, se detallan principios válidos para celebrarlo, y el magnífico ejemplo lo muestran los ángeles. Justo al momento de nacer Jesús, un ángel del Señor aparece entre los pastores diciéndoles: "No tengan miedo; porque tengo Buenas Noticias: acaba de nacer en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor" (Lucas 2:10,11). Este evento ocurrido es muy importante, ya que los ángeles celebran el nacimiento de Jesús, y sabemos que los ángeles solo pueden hacer la voluntad de Dios. Es decir, fue toda la intención de Dios celebrar el nacimiento, y que se sumen también otros grupos como pastores y magos. ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, los que se complacen en Dios! (Lucas 2:14) La buena noticia es para los que se complacen en Dios (y no en Papá Noel, la fiesta y los regalos), el hombre, incesantemente, se dirige hacia el camino contrario, porque generalmente lo ve atractivo. Y aunque el pensamiento positivo pretenda corregir el sendero, cambiando los patrones de conducta y reinventando hábitos nuevos; cierto es que la esencia continúa siendo la misma, y permanece esclavo al sentido de la vida y su destino final. Todo lo que el hombre pueda hacer por sí solo es puro maquillaje, pretender dar vida a un muñeco muerto. Jesús vino para terminar con cada atadura que nos imposibilita hacer las cosas bien. Jesús vino para erradicar la muerte de nosotros y que no nos acose más. Jesús vino para dar comienzo a una vida plena, libre y abundante, para que venzamos día a día a todos los miedos que quieren apoderarse de nosotros. Por eso, celebramos su nacimiento, porque realmente dio un giro, al camino de muerte que seguía el hombre. Y sobre todos los principios, hay uno que marca el camino y es este: "Y todo lo que hagan, háganlo para el Señor" (Col 3:23). En otras palabras, el que celebra, para el Señor celebra, y el que no celebra, para el Señor no celebra y da gracias. Lo más importante es que Dios sea el centro de toda la adoración, y no se la lleve el materialismo propagado por empresas que solo quieren vender sus productos. Donde quiera que estemos, es momento para recordar el nacimiento de Jesús y el cambio que hizo su vida en la nuestra. ¡Celebremos la Navidad! Ahora es el tiempo de confundirnos en un abrazo y olvidar todo lo negativo y cosas pasadas que para nada edifican, dar paso al perdón y la paz, a la misericordia del Señor, y volvernos a "Su Amor", estamos a tiempo, de sanar heridas, reparar daños, sanar nuestros corazones, enmendar defectos y errores, rectificar cualquier cosa que amerite hacerlo, por amor a "CRISTO", el motivo y fundamento de la "Navidad". Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Navidad", ¿A quién celebramos?

Por Josué Monte

