"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

23 de junio de 2019 - Pordenone

Pregunta: Quisiera que tú profundizaras el Mensaje "He visto el Retorno de Cristo sobre las nubes del Cielo"*

Giorgio: Yo he divulgado ese Mensaje, porque he visto lo que sucederá. Yo he dedicado los últimos treinta años a mi vida religiosa espiritual y a la social y humana, dónde intento poner en práctica el Evangelio de Cristo con mi familia, mis amigos y asociaciones de voluntariado; y, como vosotros sabéis, desde hace veinte años soy periodista Antimafia en Palermo. En relación a lo que vivo en el aspecto espiritual, he decidido escribir lo que he visto: la Segunda Venida de Cristo en el mundo, Su descenso con grandes astronaves y la resurrección de los que morirán en los últimos tres días. He visto sus tumbas que explotan y que de ellas salían cuerpos sanos, a prescindir de la causa de su muerte (enfermedad, asesinato, víctima de accidente o catástrofes).

Las jerarquías de la Iglesia no quieren que Él vuelva; aparte alguna excepción, todos serán juzgados severamente, empezando por los que han reciclado el dinero de la mafia con el Evangelio en mano, los amigos de los dictadores y los pedófilos. Sólo algunos misioneros, los curas de las parroquias humildes y sencillas y algunos creyentes Le esperan. Todos los demás generaran de Su Venida, acusándolo de ser un falso profeta, un truco de Hollywood, un extraterrestre a la conquista del mundo, un producto militar de esa fantasmal Rusia que se come a los niños, pero la resurrección de los muertos será la prueba maestra, inequívoca, irrepetible, incuestionable. Y también será una derrota clamorosa del fanatismo científico arrogante de siempre que, a pesar de los objetivos que se han alcanzado, frente a un semejante acto científico incontestable, no les queda otra que rendirse y admitir que se trata de una intervención de una entidad suprema. Quiero recordar que, en pasado, la ciencia súcube de la Iglesia condenó a la hoguera a Giordano Bruno por haber puesto en tela de juicio sus teorías; y antes la Iglesia creía incluso que los hombres de piel negra no tenían alma.

Coincidiendo con Su Regreso, he visto también a todos los enfermos del planeta, incluidos los terminales, sanar instantáneamente y salir gritando y dando gracias a Dios; he visto a millones de jóvenes entrar en las astronaves de luz y a mi mismo agradecer a Nuestro Dios, que me ha dicho que todo se estaba cumpliendo y que tenía que prepararme para ir a otro planeta a hacer Su Voluntad.

*(Del Cielo a la Tierra: He visto a Cristo descender del cielo y he visto la reacción de los hombres ante su descenso. Muchos desesperados y atemorizados. He visto las tumbas de los cementerios explotar como bombas y de allí salir muertos resucitados de su sepultura, fallecidos tres días antes. He visto salir aún con los pijamas puestos a muchos enfermos terminales llorando de alegría por su sanación repentina. Mientras Jesús el Cristo descendía de las nubes de luz desde el cielo y la prensa mundial daba la noticia, me buscaban para que intercediera con Cristo y le pidiese misericordia en el nombre de todos los humanos. Debían buscar al papa y en cambio me buscaban a mí. He respondido que la llegada del mesías es el juicio de Dios y que no podía hacer nada por ellos.

¡Solo rezad y golpearos el pecho!

Este es el día del señor, raza de víboras. No me habéis querido escuchar, ahora pagareis vuestras culpas.

He visto las astronaves de la confederación en formación alrededor de una inmensa astronave con forma de pavo real donde estaba Cristo que descendía del cielo en nuestra península italiana. Algunas aterrizarían en el desierto de Cerdeña y otras en los campos de trigo de la Sicilia central. He visto a criminales y asesinos que se mordían la lengua hasta hacerlas sangrar. He visto la sangre de sus lenguas porque sabían que había llegado su hora, la hora de las tinieblas y el triunfo de la luz. He visto a Sonieta llorar junto a muchos jóvenes de rodillas y decir: señor estamos aquí, bienvenido, somos tus siervos. Y he visto a muchos jóvenes malos acercarse a Sonieta y perros robot de metal reluciente comerse a mordiscos a esos jóvenes delincuentes, que no se habían arrepentido, que querían aprovechar el momento, pero los perros se comían a los jóvenes. Eran perros robot de la confederación. He visto muchas camisetas de Our Voice, millones, subirse a esas astronaves para evitar de ver la implacable sentencia de muerte que Cristo les daría a los hombres. He visto hombres y mujeres buenos y justos junto a los jóvenes que eran absorbidos por las naves de luz. He visto millones y millones de bebes subir por una rampa de luz de esas naves, los niños pequeñitos. Es decir, dios que se hace pequeñito por amor a la vida y a la tierra. He visto a Cristo que me ha dicho: "amigo mío, ahora regresa de dónde has venido y prepárate para una nueva guerra contra el mal en el planeta Exodus". He respondido: "Sí señor, a tu servicio como siempre y por siempre por los siglos de los siglos.

Amén.

... ¡y entonces veréis al hijo del hombre venir con gran potencia y gloria sobres las nubes del cielo..." (Mateo cap. 24 y 25).

En fe de parte de un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra

Planeta tierra, 12 de junio 2019. 17:56 horas, N. A. Ra, G. B.)

