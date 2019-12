"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com // semanariocatedral@gmail.com - También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana, de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs. ¡FELIZ NOCHEBUENA Y FELIZ NAVIDAD! El nacimiento de Jesús es causa de alegría para el mundo. Con él ha llegado a nosotros la luz, la alegría, la justicia y la paz. La omnipotencia de Dios; su amor infinito se manifiesta en la debilidad de un niño y en la pobreza de un pesebre Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Padre Eterno, consagra el mundo con su misericordia; nace en Belén, de María Virgen, por obra del Espíritu Santo. El Papa Francisco nos dice: "Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y dejemos que ese Niño nos hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos y dejamos que nos abrace, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso." Oración al Niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia, y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo es nuestro Padre, que tú, Divino Jesús, eres nuestro hermano. Que esta oración junto a tu pesebre, nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir como verdaderos hermanos, nos del valor para dejar el odio y sembrar justicia y paz. Oh divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amen Dulce Niño Jesús ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto! HORARIOS DE MISAS EN CATEDRAL SANTA FLORENTINA NOCHEBUENA - 24 de diciembre - 20:00 hs- NAVIDAD - 25 de diciembre - 11:00 y 20:00 hs

Esperando a Jesús, el Hijo de Dios LUZ DE LA PAZ DE BELÉN El domingo 15 de diciembre, al finalizar la misa vespertina presidida por el Padre Fernando Crevatin, se efectuó la entrega de la Luz de la Paz de Belén, en la Catedral Santa Florentina. Los encargados de compartir la luz entre los fieles fueron los niños y jóvenes del grupo scouts "Mons. Espósito". Por medio de este gesto se busca: "trabajar la paz interior de los niños y los jóvenes, como paso imprescindible para construir la paz en el mundo", "animar el trabajo activo por la paz en nuestro entorno, partiendo de la riqueza de las diferencias étnicas, culturales, políticas y religiosas", "acercar el verdadero sentido de la Navidad a los grupos, familias, barrios y pueblos con la presencia de la Luz de la Paz de Belén" y "establecer lazos de cooperación y amistad con otros grupos, entidades, confesiones religiosas…, para promover la paz desde una visión humana, amplia e integradora".

Luz de Belén FIESTA PATRONAL DE LA CAPILLA NTRA. SRA. DE GUADALUPE Esta comunidad nos sigue asombrando con su iniciativa y creatividad, este año fue el Rosario Luminoso. Compartimos esta hermosa reflexión: "Hermoso momento de fe en comunidad. Entre todos los presentes se fueron encendiendo las velitas con cada oración del santo rosario. Procurando así, que cada vela se mantenga encendida, ya que al hacerlo al aire libre, era fácil que su llama se apague. Fue lindo ver a los niños, jóvenes, las familias que pudieron estar, volver a encender con prontitud las velitas, cuando se apagaban. Esta experiencia, nos hizo reflexionar sobre la importancia de mantener la llama encendida de la fe, ante las adversidades o nuestras propias debilidades, se puede apagar, pero lo importante es volver a encenderla con prontitud y así, iluminar a los demás, ayudarnos unos a otros a mantenerla encendida, formando una comunidad. Cada velita somos nosotros, la Corona del Rosario: toda la comunidad que, gracias a la llama de cada miembro, esa comunidad se mantiene encendida y firme en la Fe. Al final del rezo, el viento calmó y el rosario quedó iluminado por completo!" El 14 de diciembre se realizó la misa de acción de gracias, la procesión por las calles del barrio y la representación de la aparición de la Virgen a Juan Diego.

Rosario luminoso en el campito de la Capilla Ntra. Sra. De Guadalupe PESEBRE VIVIENTE Organizado por los jóvenes y los catequistas de Catedral, se representó en el atrio de la Catedral el Pesebre Viviente. El Papa Francisco en su Carta sobre "El significado del pesebre" nos dice: "quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada."

Pesebre viviente



Semblanzas entre hermanos:

¡Feliz Nochebuena y Feliz Navidad!

