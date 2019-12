La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/dic/2019 Fútbol Infantil:

El inicio del juego inclusivo

Por Néstor Oscar Bueri











Estaba en sexto grado y por mi estatura siempre estaba primero o segundo en la fila. Como todas las mañanas antes de retirarnos, la Sra. de Pamparana directora de la escuela Nro2, nos despedía después de haber cantado "Aurora" al arrear la bandera. De a poco iban saliendo los chicos de grados menores por el portón de doble puerta de salida -- 1ro "A" puede retirarse…1ro "B" puede retirarse...2do "A"...3ro… Cuando estaba por llegar a mi grado, lo veo… ahí estaba él… asomaba su cabeza por entre las puertas de salida, sus orejas eran chicas a comparación de su cabeza, sus piernas cortas, sus manos pequeñas se afirmaban al marco de la puerta y su cuerpo inclinado hacia adelante para ver mejor parecía tapar toda posibilidad de escape. Ya me tocaba salir y esa cosa estaba tapando la puerta. Tenía miedo de pasarle cerca, nunca había visto una persona así...le calculé que mi compañero se adelantaba y al llegar a la puerta pasamos los dos juntos, los marcos se movieron un poco y temblaron los vidrios, pero pasé y corrí hasta casa de un solo envión, el miedo me había hecho ganador de los 300 metros llanos. Entré a casa tomando aire y con el corazón un metro adelante mío, así y todo, tiré la cartera en la cama y pude, antes del paro cardiorrespiratorio, contarle a mi mama lo que había visto a la salida de la escuela…ella me saco un poco la duda… -- Ese chico tiene Síndrome de Down… En las tantas tardes de juegos salí caminando despacio hasta la casa de mi amigo Patricio. Llegando a la esquina lo veo a mi amigo con esa persona, otra vez el miedo, otra vez la duda, otra vez el corazón...Pero además mi amigo estaba con él, no podía creer que Patricio lo conociera y charlara… decidí acercarme despacio, tome mi escudo, la espada y me lancé a lo que pase…no podía seguir temiéndole… Néstor…te presento al "Chiqui"… Cuando me dio la mano chiquita, áspera, sin fuerzas, balbuceo algo que no entendí, pero estaba seguro que eran palabras amables…le di la mano, lo palmee en la espalda y él repitió el gesto con una sonrisa que dejo ver sus dientes apenas desparejos y pequeños...Desde ese día fuimos inseparables mis amigos, el "Chiqui" y yo… El "Chiqui" era el personaje más querido del barrio Bco Pcia, nunca estaba triste y nos alegraba más de una vez. Divertido y defensor de sus amigos, nunca permitía una pelea entre nosotros, apasionado con ir a ver a Dalmine con Don Franco Zilli, todos nos dábamos cuenta cuando sonaba su corneta en plena siesta. Pero si el "Chiqui" nos divertía día a día, todavía faltaba lo mejor…lo invitamos a jugar a la pelota a la canchita…el "Chiqui" se apareció con sus pantalones cortos bien cortos que dejaba ver sus piernas gordas, la medias hasta las rodillas, los botines puestos al revés y la camiseta de Loma Negra de Olavaria que no se de donde la sacó…pero era dos números menos… El "Chiqui" era un jugador excepcional, caminaba la cancha hasta quedarse parado, era un jugador exquisito, el pase lo quería al pie nada de andar más allá de un metro sino te maldecía en su idioma y después se reía. Era el dueño de todas las pelotas paradas, se pasaba la lengua por la mano derecha y se golpeaba la punta del botín, tomaba carrera y allá iba la pelota después de su puntinazo ganador. Creo haber jugado miles de partidos en mi infancia, pero ese día, esa tarde en la canchita con el "Chiqui" es para mi inolvidable y por varios motivos. Sé cuanto me divertí, cuanto me reí y cuanto disfruté ese día, pero sé también cuanto aprendí. El "Chiqui" sé que falleció hace muchos años y aun hoy lo recuerdo como el iniciador de saber la importancia y el valor de los niños con Síndrome de Down. Gracias a él pude conocer, sin asustarme, más chicos con esas mismas características. Gracias al "Chiqui" aprendí lo que significa jugar con toda la extensión de esa palabra. Jugar como iniciativa del aprendizaje divertido, lúdico y productor. Así debe ser el juego, totalmente inclusivo. Que en un juego salgan bien o mal las cosas no significan que no sea divertido, de eso se trata el juego. Inclusión y juego van de la mano. Porque si el juego no incluye a todos, algo está mal y pasa a ser una mera competencia de adultos Hasta La próxima NESTOR BUERI Psicólogo Social

