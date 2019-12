DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 23/dic/2019 - 04:19

Edición Digital El Tiempo en Campana 11 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/dic/2019 Rincón Tuerca











Email: rincontuerca@ubbi.com TOPE RACE: Los dirigentes de la categoría ya confirmaron que el año próximo estarán arrancando su campeonato el 16 de febrero en el autódromo de Paraná. CONFORME: Así se mostró en las redes Gastón D´Angelo por el buen año que se vivió en su equipo con campeonato ganado incluído en esta temporada. El oriundo de Escobar confirmó que el año próximo mantendrán la atención de los motores dentro de la categoría Alma. FAMILIA: Ya habíamos adelantado que Iñaqui Murillo lleva como navegante a su señora en los Jeep 4x4 donde ahora se sumó su hija como para decir un equipo muy familiar. CAMPEON: Grabriel De Lucca alcanzó el campeonato en la categoría Rota en la clase mecánica nacional donde el zarateño que viene corriendo en diferentes propuestas de karting cerró un buen año en lo deportivo. TERMINAR: Dos finales tuvo los chasis del Regional en el autódromo porteño donde Gastón Fernandez terminó en la primera final décimo tercero mientras que en la segunda llegó en el puesto octavo con el Chevrolet que arman en su taller del barrio Albizola. MOTIVAR: La obtención del Sub Campeonato por parte de German Henze en la categoría Enduro motivó al representante local para continuar la próxima temporada en el mundo de las dos ruedas y su primer excursión será en el letuke en la costa argentina. TALENTOSO: Valentino Lacognata también estará en la carrera del Letuke en la costa argentina el año próximo dado que el talentoso joven desea repetir como el año anterior están entre los cinco primeros. DECIDIR: El pibe ya decidió que como pasó de grado en el ámbito escolar este verano estará probando en el kartódromo de Zárate de cara al inicio de la próxima temporada. Grande Ezequiel!! VOLVER: En nota televisiva Ariel Melón confirmó que este año vuelve a la alta competencia en el motocross enduro y que se sumará el año próximo al campeonato provincial siempre con el número 84 en los laterales. CERRAR: El zarateño Juan Fontanot cerró el campeonato en el autódromo capitalino en la Clase A del Regional donde en la primera final llegó décimo séptimo y en la segunda terminó noveno. RECUPERAR: El autódromo de 9 de Julio se recuperó para el automovilismo a nivel nacional y zonal donde sus dirigentes trabajan para que lo visiten el año próximo la mayor cantidad de categoría. PODRÁN: En esto de los autódromo en Aldea Romana también se recuperó un autódromo bahience que ya podrán las categorías comenzar a partir de la próxima temporada. STAND: La Fiesta del Automóvil en nuestra ciudad dejó tela para cortar y muchos se sorprendieron cuando se encontraron con el stand de Oscar Perez donde cinco excelentes motos con historia fueron presentadas con el estilo del chifu lo que provocó curiosidad y de manera particular en el sexo femenino. FLAMANTES: Por su parte Ariel Melon presentó las flamantes motos que está comercializando en su local de la avenida Varela donde expuso diferente modelos y marcas. PROMOTORAS: Las promotoras de la terminal de los autos no pasaron desapercibidas todas conducidas por la madame Mercedes que le dieron una impronta a la Agencia Ferreyra Motors atrapante para el público. PRESENCIA: La Fiesta para la entrega de trofeos que desarrolla en las categorías que fiscaliza Fedenor se llevó adelante con presencia de los pilotos de nuestra ciudad que participaron el presente campeonato. ACTIVIDAD: Finalmente desde hace un año el juicio salió favorable para el club de Huracán de Mercedes que tenía el autódromo de aquella ciudad y volvió la actividad en el predio donde los viernes se desarrollan picadas sobre un piso compactado. AUSENTES: Sorprendió ver a los muchachos con las motos en lugares diferentes pasear con las mismas y cuando la gente que visitó la Fiesta del Automóvil estuvieron ausentes provocando que el público no disfrutara de esos modelos como los que poseen Ciaponi, Iglesias, Forgione entre otros que dan gusto verlas. Una lástima! ALCANZAR: El joven está entusiasmado para alcanzar la presidencia del club donde es socio y como se viene una renovación en la actual comisión directiva por término de mandato su suegro es uno de los que desea ver a su yerno en dicho cargo. Mirá vos.! CONTINUAR: Fausto Ciaponi dará continuidad a su propuesta en los ciclomotores el año venidero con la atención de su familia en el ciclomotor. GANADORES: El TC Regional viene de correr en el autódromo porteño sus dos últimas finales de la temporada donde los ganadores fueron en la GTA: Julián Feijo la primera y Marcelo de Sousa la segunda. GANADORES II: En la clase GTB los ganadores fueron en la primera Pablo Argentino y la segunda final quedó en manos de Maximiliano Di Maio. GANADORES III: En cuanto a la clase de los chasis del Regional la primera carrera quedó en manos de Mariano Dainotta y la segunda final fue para Fernando Romero. CERRAR: Cerró el año para el zarateño Leandro Cracco en la Clase Dos de Alma donde en la final desarrollada en el autódromo capitalino finalizó en el puesto décimo cuarto con el auto que tiene la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. COMIDA: Dias atrás los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias brindaron desinteresadamente en la Fiesta del Automóvil en una velada agradable y muy tuerca. CONFORME: En reciente nota radial Sebastian Abella dejó entrever que cerró un año deportivo donde participó en el Tope Race, la Formula Renault hizo karting y volvió con su dodge al TC Pista como para sentirse conforme y contento. GANAS: Parece que el ciclomotor está casi terminado para que Enea Ciaponi como ya anunciamos en esta sección arranque en el 2020 en otra clase pero con las ganas de siempre. VOLVER: No muchos saben que el próximo año Juan Manuel Rodriguez está pensando en volver a correr en la alta competencia donde aún no confirmó en que categoría ni con que auto tras finalizar un proyecto personal que pudo cristalizar. ATENDIDOS: La visita de los ex pilotos Marincovich y Termengo en la fiesta del automóvil dejó una sana y muy buena impresión de su paso por Campana donde fueron atendidos de una manera acorde para tales invitados. POSIBILIDAD: La idea de Sebastian Abella para el próximo año será desarrollar algunas competencias a nivel nacional como para mantener esa posibilidad de continuar con la alta competencia y si se lo permiten sus compromisos hacer algo en kartines así se expresó en nota televisiva realizada por la periodista Ornella Naso. BUSQUEDA: Roberto Fioranelli sigue en la búsqueda de realizar otros emprendimientos mas allá de la cupecita que posee y ahora adquirió un Peugeot 403 para cumplir otro viejo sueño con la marca y ahora ya piensa en presentarse en el Uruguay para poder ser parte de una competencia. Parece que "Pirulo" está mas inquieto de lo que sus amigos creen. CAMINAR: Sorprendió verlo caminar muy bien acompañado por las arterias del barrio Siderca con camiseta de la selección de fútbol argentino al navegante de Rally Victor Amaranto. Estará intentando bajar unos kilitos de más? CERRAR: Continuando con Don Amaranto en principio la idea es continuar otra temporada en el Rally si lograr cerrar esa posibilidad con los equipos donde viene participando en esta temporada. SALUD: Los amigos del ex piloto "Panchito" Hernandez temen que el ácido úrico lo complique con su salud por tantos costillares y embutido que viene deglutado todas las semanas. La gente que es mala y comenta! PRESTAR: Tras haber prestado su auto a sus amigos para que corran en la Clase Tres de Alma con el Fiat Uno el oriundo de Dolores radicado en Lima Gastón Brown tiene el auto competitivo y en el próximo año le darán continuidad en la categoría con la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. FISICO: La cena de despedida de año por parte del equipo de Juego Limpio Sport radio se desarrollo el ultimo viernes como debe ser en el Club Arsenal donde los periodista deportivos demostraron estar en buen estado físico para las cuestiones gastronómicas. VENDIO: Alan Ruggero finalmente vendió su Torino del TC para buscar nuevos horizontes done el pibe de Flores e intimo amigo del ex piloto campanense Federico Panetta está en el cambio y tiene toda la intención de subirse a una Ford. ASUMIR: Ya asumió la nueva comisión directiva en el TC Regional que preside Carlos Gonzalez con Juan Roma como tesorero y el piloto de Zárate Ariel Fontanot con muchos años en la categoría tiene el cargo de vocal. El mandato abarca dos años. INTENTAR: Dentro de los trabajos a realizar el flamante presidente Carlos Gonzalez es intentar que las tres clases corran juntas los fines de semana y se trabaja para ya brindar el calendario 2020 como para dejar todo preestablecido de ante mano dándole una prolijidad al tema. FUTURO: Lo que viene para Leandro Cracco es un futuro incierto en la alta competencia porque anoche en cena con amigos está develando va a continuar corriendo porque no desea seguir en la Clase Dos de Alma. RESUELTO: Lo cierto es que ya estuvo indagando para llegar a la Clase Uno del Turismo Pista con el mismo motorista aunque tampoco lo tiene resuelto si confirmado al chasista Mariano Novoa. Como se lee el espigado y alto piloto de Zárate comienza a desojar la margarita. PAPÁ: Desde que se convirtió en papá Maximiliano Civitarese cada vez ve mas alejando su retorno a la actividad automoviistica y aunque sueña con volver a correr por el momento su presupuesto económico pasar por mamaderas, chupetes y pañales. CAMPAÑA: El auto Moto Club ya trabaja para arrancar la próxima temporada con la campaña de socios que le permitan generar los recursos propios para encaminarse al objetivo final de terminar colaborando con los pilotos de su ciudad. ABOCADO: En la despedida de fin de año organizada por el Club Manuel Iglesias entre los invitados se pudo ver al e campeón de Alma Ariel Barletta que desde hace un tiempo prolongado está abocado al mundo de las cupecitas. PRUEBA: Luego de la prueba desarrollada en plena carrera Victor Gonzalez ya descubrió que tiene el auto para correr como al menos se pretende ahora faltará saber si el popular "Topo" estará el próximo año en la alta competencia. LOGRAR: Los amigos creen que ante los últimos resultados Juan Fontanot debe continuar el año próximo en los chasis del TC Regional bajo el mismo equipo y buscando poder estar en todas las competencias para lograr mayor ritmo de carrera. SERA CIERTO?: Que el ex piloto local ahora se entusiasmó y desea volver a tener un auto para la categoría Alma y retomar el año próximo donde ya habló hasta con el motorista que debe esta semana pasar el presupuesto.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-