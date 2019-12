La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Dos campanenses malambeando en Oriente







Desde hace algo más de un año Damián Bianchi y Franco Ellemberger, conocidos en nuestra ciudad por integrar el Ballet Martín Fierro, forman parte del espectáculo que exhibe las culturas del mundo en el Sunshine Carnival Show de Vietnam. Ahora, la misma companía los llevará a Phu Quoc, una isla de China, y su show será el principal de cada presentación. Lo que parecía una aventura de jóvenes, se convirtió poco a poco en una larguísima gira que todavía hoy no tiene fecha de cierre. Desde los primeros días de mayo, dos artistas campanenses se encuentran representando a nuestro país del otro lado del mundo, en Vietnam. Convocados por Malambo Com-pany, Damián Bianchi y Franco Ellemberger forman parte del espectáculo que exhibe las culturas del mundo en el Sunshine Carnival Show que se realiza todos los días en Sun Worls Banihills, el parque temático más grande de la región. Bajo la dirección del reconocido coreógrafo canadiense Hani Habaza, el 31 de mayo se inició la temporada de verano dentro del inmenso parque donde hay siete lugares diferentes denominados reinos (Magic, Snow, Joy, Giants, Flowers, Fantasy y Volca-no). Todos estos, son los lugares de mayor afluencia de espectadores. Ahí mismo, turistas y lugareños observan con asombro y admiración el despliegue artístico argentino. Pero lo mejor estaba por venir para Malambo Company y sus integrantes. Este puñado argento guiados y dirigidos por Nicolás Morales (desde el principio cabeza y líder de la compañía) decidieron realizar pequeños shows dándole un poco más al enorme despliegue de turistas dentro del parque. Así, la misma compañía vietnamita que los contrató, ahora los requiere en otros espectáculos como Carnival Car realizado en la ciudad de Danagh y Hanoi. Allí, en el transcurso de un desfile, nuestra cultura nacional es representada y personalizada en coreografías de bombo, malambo y destreza de boleadoras. Aquí también una gran cantidad de personas quedan con ganas de más, una vez terminados los shows, nuestros soberbios bailarines en escena, pero humildes personas en contacto con su público prolongan su espectáculo y participan de fotografías y charlas con los turistas. Este éxito se debe a que en el intento de mejorar cada día fueron creciendo y madurando cada rutina, como también desarrollando nuevos espectáculos adaptados a la necesidad de cada lugar. Siempre manteniendo bien alta nuestra bandera argentina, la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Ahora, llega el invierno en ese rincón del mundo y con él la temporada baja en los parques, pero para sorpresa del grupo, al finalizar la temporada la compañía Sun World ofreció al grupo un nuevo contrato en otros lugares. Así Malambo Company toma vuelo rumbo hacia Phu Quoc, una pequeña isla en el mar de China. Allí, un nuevo espectáculo los espera pero esta vez con la responsabilidad de hacer el show central en cada una de las presentaciones. Más allá de los logros obtenidos y como conclusión general se puede afirmar que nada hubiese sido posible de no haber tenido la formación apropiada y desde aquel taller municipal Folklore para todos, en nuestra ciudad, pasando por el Ballet Martín Fierro. Hoy nuestra querida Campana, se encuentra representada no solo dos artistas, sino ante todo por dos maravillosas personas que saben desplegar todo lo aprendido mostrando al mundo nuestro folklore. Franco y Damián, dos campanenses, dos aventureros decididos a vivir de su arte andan sueltos en Vietnam representandonos. ¡Ojalá pronto podamos verlos en nuestros escenarios!





Franco Ellemberger durante una de sus performances.





Damian Bianchi y el zapateo criollo ante el publico asiatico.



