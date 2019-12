La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Llevaba casco, pero igual fue al Hospital







El choque tuvo lugar ayer a la tarde, sobre la Colectora Norte, a la altura de Paneta. Un Renault Clío y una Honda Titán protagonizaron un accidente ayer alrededor de las 17, sobre la colectora Norte, a la altura de Paneta. A bordo de la Titán iban dos hombres, mientras que en el Clío se trasladaban una mujer embarazada y su madre, quienes recién habían terminado sus compras en el Carrefour. Fruto de la colisión, el Clío sufrió una deformación en la puerta del conductor, e incluso estalló el vidrio. El conductor de la moto se llevó la peor parte, dado que a pesar de que llevaba casco, tenía un fuerte golpe en la boca y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital. Un segundo móvil del SAME se hizo presente y asistió a la mujer embarazada en el lugar, y se verificó que se encontraba en perfecto estado de salud. Intervino personal de Comando Patrulla Campana.

La mujer embarazada fue asistida en el lugar y no fue necesario trasladarla hasta el Hospital.

#Dato Choque en Colectora Norte frente a Distribuidora Regional. Una Titán impactó en la puerta de un Renault Clio que salía de Carrefour. El conductor de la moto, aún con casco, se lastimó la boca, trasladó ?? SAME 2, dos mujeres del Clio asistidas por?? SAME 1. CP?? zona 4 pic.twitter.com/O6ND4grU2n — Daniel Trila (@dantrila) December 24, 2019

