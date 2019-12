La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Por el asueto administrativo del 24 y 31, no habrá "Punto Verde"







Así lo informaron desde el Municipio por la Navidad y Año Nuevo. El Municipio informa que los martes 24 y 31 de diciembre no habrá "Punto Verde", atento al asueto administrativo decretado para sus trabajadores con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Lo mismo ocurrirá los miércoles 25 de diciembre y 1º de enero, establecidos feriados nacionales. Por ello, se solicita a los vecinos no dejar sus materiales reciclables en los lugares promovidos para tal fin. A través del programa municipal Campana Punto Verde, que busca contribuir al cuidado del medioambiente, los vecinos pueden acercar materiales reciclables tales como plástico; papeles; cartones; telas; metales y vidrios que se encuentren limpios y secos. También se reciben pilas y baterías en desuso. Este servicio retomará su funcionamiento habitual los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.

