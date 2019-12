La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Brindan recomendaciones para tener fiestas seguras y saludables







Desde la Secretaría de Salud del Municipio enumeraron una serie de consejos para el correcto manejo de alimentos en épocas de celebraciones. La Secretaría de Salud del Municipio, a través del Equipo Capacitador en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), informa a la comunidad algunas medidas importantes a tener en cuenta en los festejos de fin de año. Asimismo, recuerda que el correcto manejo de los alimentos, especialmente en estos días de mucho calor, es indispensable para evitar las ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos). Estas medidas deben observarse siempre, pero el riesgo aumenta considerablemente al combinarse las temperaturas ambientales elevadas con las reuniones de fin de año, donde se manipulan y trasladan más alimentos que lo habitual. A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones para tal fin: - Realizar compras seguras. Esto implica verificar las fechas de vencimiento y no cortar la cadena de frío. En el mercado, los productos refrigerados y congelados deben elegirse siempre al final del recorrido, justo antes de dirigirse a la caja. - No descongelar los alimentos a temperatura ambiente ni con agua caliente. El descongelamiento debe efectuarse en la heladera. - Cocinar las carnes completamente, especialmente el pollo y el cerdo, para evitar la salmonelosis y la triquinosis. Los productos preparados con carne picada también deben quedar correctamente cocidos en su interior. - Refrigerar rápidamente los alimentos cocidos, evitando que queden más de dos horas a temperatura ambiente. Mantenerlos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente carnes, arroz, cremas y mayonesas. - Evitar el uso de mayonesa casera, pues implica un riesgo de salmonelosis. Preferir las mayonesas comerciales. - En caso de trasladar alimentos preparados a otro domicilio, llevarlos en recipientes térmicos, bien refrigerados, cubiertos con tapa y al resguardo del sol o fuentes de calor. Realizar un traslado directo, sin trámites intermedios. - Recordar que en la heladera los alimentos deben guardarse con tapa, colocando en los estantes de arriba las preparaciones listas para consumir (ensaladas, matambre, fiambres preparados, vitel toné, postres). Evitar que tomen contacto con alimentos crudos que puedan contaminarlos. - Lavarse correctamente las manos en todo momento que se tome contacto con alimentos listos para consumir. Los microorganismos causantes de las ETAs no alteran las características orgnolépticas de los alimentos (olor, color, sabor, textura) por lo que no es posible darnos cuenta si un alimento está contaminado. Es por esto, que deben extremarse las precauciones, a fin de disfrutar de las fiestas con alimentos seguros y resguardando nuestra salud y la de nuestros amigos y familiares.

Indican de qué manera preservar los alimentos para evitar enfermedades.



Brindan recomendaciones para tener fiestas seguras y saludables

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar