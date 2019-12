La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 24 de Diciembre de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAMAS QUE NO SE JUNTAN "Maffeis entre Cueli y Astelarra (Los Pioneros) necesitamos que la intendencia saque la basura de las calles ya que pagamos barrido y limpieza. Si esta situación continua estamos pensando en organizar otro corte de Ruta 6 ya que pagamos y no nos dan el servicio", muestra Jorge.



NO HAY SOLUCIÓN "Sigo con mi reclamo calle San Martín esquina Gavazzi estuvieron realizando tareas personal del municipio jueves 19 y no mejora en nada. Esto ocurre porque los caños están tapados y realmente desde San Martín y hasta Rawson el agua toma las entradas y salidas de los domicilios por toda Gavazzi con el peligro que significa al saltar para no mojar el calzado, personas mayores adultas que tenemos que ayudarles a cruzar con el peligro de accidentarse. Ahora pregunto yo como ciudadano de mi querida CAMPANA estos SEÑORES ¿saben algo de tareas al respecto de mi queja y que lo menciono?, escribe Pedro. VEREDA ROTA Y PASTOS ALTOS "Esquina de Avenida Mitre y Arenales pastos altos y vereda rota. No se puede pasar. Zona peligrosa", escribe Stella.

24 de Diciembre de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar