La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Un Quijote en la Panamericana







Tiene 54 años y decidió hacer un ayuno de 40 días. La policía le hizo retirar su carpa. Se trata de Marcelo Ocha, vecino de la calle Las Heras, quien desde hace varios días se instaló con su carpa en el sector verde que se encuentra entre la Ruta 9 y la colectora norte a la altura de la calle Salk del barrio Del Pino. "Bienaventurados los que sin ver, creen. Los que creen que creen, y los que no creen, vean. No sólo de pan vive el hombre", dice uno de los pasacalles que instaló en el lugar donde lleva adelante un ayuno de 40 días. Según explicó, no es una huelga de hambre sino un ayuno, y también aclaró que no es indigente. Se trata de una "decisión meditada" e incluso pidió permiso en su trabajo antes de realizar la experiencia que se complicó desde el inicio dado que la policía le hizo retirar la carpa durante la primera jornada "por acampe" en un sector prohibido. También es cierto que cada tanto algún móvil se acerca para asegurarse que se encuentra en buen estado de salud. "Busco la liberación espiritual a través de la oración y el ayuno. Espero poder recibir la Gracia de Dios y así poder enfrentar toda la porquería que se ve a diario. Si más gente hiciera lo mismo, las cosas cambiarían", comentó. El otro pasacalles, dice: "A todos los credos, curas y pastores: hombre en oración y ayuno. Siempre somos vencidos por el mundo, quiero vencer al mundo. Adriana Beatriz está conmigo hasta que se cumplan mis afanes".

“Si más gente hiciera lo mismo, las cosas cambiarían", señaló el vecino de la calle Las Heras.



Un Quijote en la Panamericana

