La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Amasan Pan Dulce para quienes no pueden comprarlo







Son vecinas del barrio Lubo convocadas por el comedor "Pancitas Llenas", que forma parte de las actividades militantes de Somos – Barrios de Pie. La articulación con la Municipalidad. En una actividad coordinada por Carla Barrios y Vanesa Maciel, vecinas del barrio Lubo fueron convocadas al comedor "Pancitas Llenas" para amasar y hornear decenas de panes dulces y distribuirlos entre los chicos que asiste al comedor. Los insumos necesarios fueron provistos por la Secretaría de Desarrollo Social de la Campana, a través de la mesa de diálogo que el Ejecutivo mantiene con representantes de las organizaciones de la ciudad a través de la llamada Comisión de Emergencia Alimentaria. "Esta actividad –comentó Guillermo Varela, de Somos – Barrios de Pie- tiene dos lecturas: la primera, es que los vecinos menos pudientes, los más golpeados por la situación económica a las que nos llevó el macrismo, puedan contar con un Pan Dulce en su mesa de Navidad. La segunda, es que nuestro interés es que aquellos que están vinculados a una cooperativa o reciben un plan social trabajen y formen parte de una cadena de actividades solidarias como ésta en la que, además, reciben una capacitación específica". Según comentó Varela, el mismo formato se replicó en el comedor que la agrupación política maneja en el barrio El Destino y está previsto llevarlo a otros barrios de la ciudad. "Este es sólo un ejemplo, hoy es aprender a hacer un pan dulce. Mañana será una actividad solidaria en un merendero. El objetivo es recomponer el tejido social y solidario entre la gente mientras atravesamos la crisis", concluyó Varela.

Decenas de panes dulces fueron cocinados en el “Pancitas Llenas" y distribuidos entre los chicos que ahí asisten. La actividad se replica en otros comedores de la ciudad. 500 CAJAS NAVIDEÑAS El sábado por la mañana la UOCRA Campana distribuyó entre sus afiliados unas 500 cajas con productos navideños entre sus afiliados, además de los ya habituales 400 bolsones de comestibles que semanalmente retiran los trabajadores de la construcción que transitan varios meses sin empleo. "Todos saben que el rol de gremio es otro pero ante una situación tan extrema como la que nos toca vivir, esta es una forma de acompañar a los compañeros que peor la están pasando y, de alguna manera, decirles que no están solos", comento Oscar Villareal, líder local de los trabajadores de la construcción.



