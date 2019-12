La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 24 de Diciembre







NOCHEBUENA Considerada una celebración familiar y cultural festejada a nivel internacional, en este día se conmemora la víspera del nacimiento de Jesucristo, Mesías de la religión cristiana, en Belén. Celebrada con una cena abundante, esta jornada se presenta como una oportunidad para reunirse en familia, reflexionar y agradecer por todo lo que se tiene. En la Santa Misa de Nochebuena del año 2018 el Papa Francisco manifestó: "al hombre, acostumbrado desde sus orígenes a tomar y comer, Jesús le dice: ´Tomad, comed: esto es mi cuerpo.´ El cuerpecito del Niño de Belén propone un modelo de vida nuevo: no devorar y acaparar, sino compartir y dar". FALLECE "TITA" MERELLO Laura Ana Merello nació el 11 de octubre del año 1904 en San Telmo, Buenos Aires. Criada en la extrema pobreza y entre desconocidos en el orfanato de Villa Devoto, "Tita" tuvo una infancia muy dura en la que tempranamente dejó los juegos atrás para trabajar. Sin educación y con problemas económicos, la jovencita empezó a trabajar en el Teatro Avenida como corista a los 13 años y, más tarde, a los 16 años se alfabetizó: "no empecé por vocación, sino por hambre. Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprendí a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta." En el año 1923 "Tita" cantó su primer tango, "Trago amargo" de Rafael Iriarte y Julio Navarrine, en la obra "Las modernas Scherezadas"; cuatro años después, grabó para el sello "Disco Nacional-Odeón" los tangos "Volvé mi negra" de José María Rizzuti y "Te acordás reo" de Emilio Fresedo; más adelante, grabó alrededor de 20 temas para el sello "RCA Víctor" y compuso los tangos "Llamarada pasional", "Muchacho rana" y "Decime Dios dónde estás"; su icónica interpretación del tango "Se dice de mi" llegó en el año 1942 para la obra teatral "Buenos Aires de ayer y de hoy" y apareció en la película "Mercado de Abasto" (1955). Multifacética, curiosa e inquieta, Merello no se limitó al teatro sino que incursionó en varios medios debutando en la gran pantalla en el año 1928 con la película "¡Tango!", primer film con sonido del país; su destacada actuación en "La fuga" (1937) la posicionó como una gran actriz lo que le permitió conseguir trabajo en México, país al que se mudó por trabajo de su pareja el actor Luis Sandrini, en la película "Cinco rostros de mujer" (1947). No obstante, la consagración de "Tita" llegó recién en el año 1950 con la película "Filomena Marturano" que la catapultó como una de las actrices más importantes a nivel nacional. Entre sus películas se pueden mencionar "Arrabalera" (1950), "Los Isleros" (1951), "Guacho" (1954), "Mercado de Abasto" y "Para vestir santos" (ambas del año 1955). Por otra parte, debutó en la televisión en el año 1962 con el programa "Tangos en mi recuerdo" y luego pasó al teleteatro con "Acacia Moreno" (1964); fue comentarista del programa "Sábados circulares" en el año 1968 y condujo "Conversando de todo con Tita" en los años 70´. Por su extensa trayectoria en el año 1990 fue reconocida Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y al año siguiente recibió el premio Podestá a la Trayectoria. Falleció a los 98 años, en el año 2002, en Buenos Aires. TREGUA DE NAVIDAD Un día como hoy en el año 1914, soldados alemanes y británicos daban un alto al fuego para celebrar Nochebuena. Hacía 5 meses que había empezado la Primera Guerra Mundial, desde ese entonces incontables balas habían sido disparadas terminando con la vida de miles de personas; en aquel crudo invierno, los soldados del remoto Campos de Flandes fueron invadidos por la nostalgia que suscitaba la pronta llegada de la Navidad por lo que hartos de las hostilidades y con un fuerte anhelo de paz los alemanes comenzaron a decorar árboles navideños improvisados, a cantar villancicos como "Noche de Paz" e invitaron a los británicos a celebrar. "A última hora de la tarde los alemanes se volvieron divertidísimos, cantando y gritándonos. Dijeron en inglés que, si no disparábamos, ellos tampoco lo harían. Encendieron fuegos fuera de su trinchera, se sentaron alrededor y empezaron un concierto" contó en una carta el Sargento británico Bernard J. Brooks. Aquel día ambos bandos se reunieron para cantar villancicos, fumar cigarrillos, compartir comida y hasta disputar un partido de fútbol; en un acto de camaradería y humanidad los muertos de ambos países fueron enterrados y homenajeados con ceremonias fúnebres.



