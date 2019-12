La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Liga Femenina:

Juventud Unida busca coronarse en la última fecha







Volvió a ganar y mantuvo su ventaja de 2 unidades sobre Otamendi y saborea el campeonato. La próxima fecha enfrenta al último equipo de la tabla, que no logró sumar puntos en toda la temporada. Nada está definido aún en la Copa Fénix de la categoría femenina de la Liga Campanense de Fútbol. Habrá que esperar hasta la última fecha para ver si Juventud Unida ratifica la punta al enfrentarse con Villa Nueva o si Otamendi dará el batacazo. Lo cierto es que ayer Villa Nueva ayer no tuvo una gran jornada, y tendrá que dar su mejor esfuerzo para dejar atrás una nueva derrota, olvidarse de la tabla, y salir a la cancha a jugarle de igual a igual a las punteras del campeonato. Entonces, a sólo 2 puntos de Juventud Unida, la chicas de Otamendi deberán ganar su partido con La Josefa y estar muy atentas a la suerte la escuadra lider, que dependen de sí mismas para quedarse campeonato 2019.

Imagen ilustrativa. Juventud Unida. Foto: Archivo. RESULTADOS DE OCTAVA FECHA Otamendi 1 vs 0 Leones La Josefa 8 vs 0 Villanueva Mega B 1 vs 0 Las Palmas Juventud 2 vs 0 San Felipe ULTIMA FECHA Leones Azules vs. Mega Jrs. A La Josefa vs. Otamendi Juv. Unida vs. Villa Nueva Mega Jrs. (B) vs. San Felipe Libre: Las Palmas TABLA DE POSICIONES EQUIPO.........................................…. PUNTOS Juv. Unida.................................................21 Otamendi..................................................18 La Josefa..................................................14 Mega Jrs. (B)............................................13 Las Palmas...............................................12 San Felipe..................................................9 Leones Azules............................................4 Mega Jrs. (A)..............................................3 Villanueva ..................................................0

