La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/dic/2019 Turismo 4000:

Bava lo está pensando







En una positiva temporada, se ganó el número 3 para el 2020. Hay voluntad, pero nada está cerrado para el año que viene. Los días que vienen serán definitorios para el piloto zarateño Juan Carlos Bava, quien viene de obtener el premio Podio que entregan los periodistas deportivos de su ciudad. Según adelantó, se estará reuniendo con el equipo que manejan los hermanos Caggiano para darle continuidad en el Turismo 4000 Argentino. Lo cierto es que Bava peló hasta el final para alcanzar el campeonato, y se quedó con el número 3 para el año próximo año, lo cual no es poco. Desde el equipo Caggiano desean que "Carly" continué bajo la misma estructura y se va intentar retenerlo. De hecho, están muy conformes con el despeño del piloto, pero además se ganó el cariño de todos los integrantes del equipo de José C. Paz. Por el lado de Bava, todo indica que ganas de continuar no faltan, pero el tema presupuesto determinara su estadía y si bien ya algo se habló al respecto, nada está cerrado: "Tengo toda la intención de continuar. Lo hablé con mi viejo y estamos muy cómodos con los Caggiano. Siempre nos trataron muy bien y hay una buena química con todos los chicos del taller. Deportivamente, cerramos un buen año y espero arreglar todo para seguir. Buena predisposición de ambos lados hay, así que creo que debemos llegar a un acuerdo", señaló el piloto. De continuar, lo seguirá haciendo con el Ford que utilizó la temporada anterior y además de los impulsores que atiende Matías Guillén, y el asesoramiento de Maxi Juárez.

El representante de Zárate está trabajando para su futuro deportivo con las ganas y el entusiasmo de siempre.



Turismo 4000:

Bava lo está pensando

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar