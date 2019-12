La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/dic/2019 Ardió un vivero sobre calle Sívori







Ocurrió durante los primeros minutos de la Navidad, aparentemente producto de algún artefacto pirotécnico. A pocos minutos del miércoles 25, un vivero ubicado en la calle Sívori, a pocos metros de la esquina Rawson, sufrió un voraz incendio que podría haber sido originado por algún elemento de pirotécnia, que al contacto con el techo de nylon inició la combustión. Las llamas, que podían divisarse a varias cuadras de distancia, se expandieron rápidamente, aunque por fortuna no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Al lugar concurrieron dos móviles de Bomberos Voluntarios: la unidad 41 a cargo del Subayudante Rodriguez y la únidad 36 a cargo de Sebastián Lauque. Producto de los efectos del humo y el calor reinante, el bombero Nicolás Molina debió ser atendido por personal del SAME, que acudió al lugar a cargo del Dr. Guido Cabrera.



LAS LLAMAS EN EL VIVERO PODÍAN VERSE A VARIAS CUADRAS DE DISTANCIA.





UNO DE LOS BOMBEROS QUE TRABAJARON EN EL LUGAR DEBIÓ SER ATENDIDO POR PRINCIPIO DE ASFIXIA POR PERSONAL MÉDICO DEL SAME.





UNO DE LOS MOVILES DE BOMBEROS Y UNA UNIDAD DEL SAME EN EL LUGAR

#Ahora incendio de vivero en Sívori y Rawson. Aparentemente la caída de alguna pirotecnia encendió el techo plástico propagándose rápidamente. Bomberos móvil 36 y 41. Un bombero con principio de asfixia fue asistido por sus compañeros hasta la llegada de SAME 1. CP zona 1 pic.twitter.com/GHoLUhrJA6 — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

