Empresarios locales en encuentro Pyme

Representantes de Pymes, Comercios y Microempresas zonales participaron del evento cierre del año organizado en Parque Norte por las Confederaciones Gremiales Empresarias CAME, CGE y CGERA. Con el lema "El país federal Pyme y el Nuevo escenario productivo", el encuentro congregó cientos de empresarios de todo el país, para consolidar la Unidad del campo Pyme y participar del Acuerdo Económico Social enunciado por el gobierno de Alberto Fernández. El Salón Fresno quedó chico para albergar a la multitudinaria presencia empresarial concurrente al evento organizado por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), la histórica CGE (Confederación General Empresaria) y la CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina), con el objeto de consolidar la unidad recientemente lograda en el campo pyme nacional y fortalecer su presencia en el nuevo escenario productivo que se abre en el País. El evento fue encabezado por los titulares de las tres Centrales Empresariales, Gerardo Díaz Beltrán (Came), Marcelo Fernán-dez (Cgera) y Roberto Marquínez (CGE) y además estuvo acompañado por la presencia y la palabra del titular de la CGT Héctor Daer y miembros del Consejo Directivo de la central obrera, entre otras personalidades relacionadas al ámbito de la producción y el trabajo. Hasta allí llegaron cientos de empresarios de todos los puntos del país, y representantes de Pymes, Comercios y Microempresas de nuestra zona norte entre los que podemos referenciar a Fernando Solari (Campana), Cintia Conte (Zárate), Miguel Andere (Campana), Adriana Oviedo (Luján), Fabio Gómez (Pilar), Diana Moreira (Campana), Norberto Luciani (Lanús), Paola Louys (Escobar), Horacio Pagani (3 de Febrero), Carlos Tello (San Fernando) y Pablo Lasarte (Caba), entre otros. Respecto de la organización del campo pyme regional y en el marco de la unidad lograda a nivel nacional por las tres entidades confederadas, referentes locales nos informan que a la brevedad se establecerá un contacto para todos aquellos que generan trabajo, ya sea en la industria, los servicios, el comercio, no importa el rubro ni el tamaño de su negocio, y que quieran insertarse en el nuevo escenario productivo que se abre en el país.



Empresarios locales en encuentro Pyme

