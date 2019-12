El Municipio convoca a los beneficiarios del programa para enseñarles cómo utilizar sus dispositivos. Los cursos, de una hora de duración, se dictan en el Punto Digital de la Biblioteca Pública Municipal. Los adultos mayores de la ciudad que recibieron tablets a través del programa +Simple participan de una capacitación sobre el uso y funciones de dichos dispositivos. La actividad que es impulsada por la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat- se desarrolla gratuitamente. Los beneficiarios del programa son convocados a participar del curso de una hora de duración que se dicta en el Punto Digital de la Biblioteca Pública Municipal (avenida Varela 750). "Los cursos son con cupos reducidos. Esto permite que los participantes tengan una mayor personalización e individualización al momento de aprender sobre el uso y las funciones de sus tablets", explicó María de los Ángeles Fernández. Además, mencionó que "se está realizando la convocatoria a los beneficiarios. No obstante, quienes estén interesados en participar podrán inscribirse en forma particular". Para ello, deberán comunicarse al 407652 o dirigirse a la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor (boulevard Dellepiane y San Martín). "Hay un compromiso de parte del Municipio para que los adultos mayores puedan disfrutar de sus dispositivos. Es decir, no solo se trata de entregárselos sino también de brindarles las herramientas necesarias para que efectivamente accedan al mundo digital", completó Fernández.

Los adultos mayores aprenden a usar sus tablets a través de capacitaciones gratuitas.

Los jubilados beneficiarios del Plan Más Simple, que recibieron su tablet, están participando de capacitaciones para facilitarles su utilización pic.twitter.com/8wGQIQfQSJ — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 17, 2019

Programa +Simple: adultos mayores se capacitan en el uso de sus tablets

