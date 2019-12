Una Nochebuena y una Navidad cargada de accidentes de tránsito

P U B L I C



Agitado accionar del SAME para socorrer a diferentes heridos. Tambien actuaron los Bomberos para apagar el fuego de un automovil. Los servidores públicos, incluyendo la policía, no tuvieron descanso. Entre el 24 y el 25, hubo diferentes accidentes en varios puntos de la ciudad que motivaron el accionar de SAME, Fuerzas de Seguridad, Tránsito y Bomberos Voluntarios; que estuvieron atentos a las emergencias requeridas. CORSA Y SUZUKI Alrededor de las 22 hs. del martes, una Suzuki 150 y un Chevrolet Corsa colisionaron en las inmediaciones del Km. 75 de la calle Rivadavia (a la altura de la agencia Panamer). Producto del impacto, el motociclista resultó seriamente herido y debió ser trasladado al Hospital San José, aparentemente con fractura de cadera y sufriendo la pérdida de alguna pieza dental. Acudió al lugar la Unidad 3 de Same y el móvil de Zona 6 del Comando de Patrulla.

MOTO Y AUTO CHOCARON EN AV. RIVADAVIA, A LA ALTURA DEL CRUCE DE RUTA 9. INCENDIO DE VEHÍCULO Por motivos que se desconocen, siendo las 5 AM del miércoles, un Ford Escort se incendió en el Barrio Las Acacias, en la calle Echeverría entre Beruti y French. Acudió al lugar un movil de zona 7 del Comando de Patrulla y la Unidad 36 de Bomberos Voluntarios.

LOS BOMBEROS INTENTANDO APAGAR EL FUEGO DE UN AUTO EN Bº LAS ACACIAS. VIOLENTO CHOQUE FRONTAL Alrededor de las 7:30 hs. del 25 una camioneta Dodge Journey y un Fiat Punto chocaron fron-talmente sobre la calle Mitre, esquina Balcarce. Tanto el conductor de la camioneta como los tres ocupantes del Fiat debieron ser trasladados al Hospital San José para su atención, una de las ocupantes del automovil con fractura de muñeca. Acudieron los móviles 1 y 2 del SAME a cargo del Dr. Cabrera y Palermo, acompañados por un movil de la Zona 1 del Comando de Patrulla y apoyo de Prefectura Naval Argentina.

CUATRO HERIDOS PRODUCTO DE UN VIOLENTO CHOQUE FRONTAL EN CALLE MITRE.

CUATRO JOVENES RESULTARON HERIDOS POR UN CHOQUE FRONTAL EN CALLE MITRE TAXI Y MOTO Un taxi marca Fiat Siena y una moto 110cc Mondial protagonizaron un violento encontronazo en Avenida Perón a la altura de la calle Paso. El conductor de la moto resultó herido y fue trasladado por el móvil 3 de SAME al Hospital San José para su atención. Participó del operativo un movil de la zona 3 del Comando de Patrulla.





EL CONDUCTOR DE LA MOTO ESPERA LA LLEGADA DE LA UNIDAD DEL SAME PARA SER TRASLADADO.

#Ahora Choque en Av Rivadavia salida de #Panamericana Km 75 frente a la agencia Panamer. Una Suzuki 150 bajaba en sentido a Las Acacias e impactó con un Corsa que entraba. Según diagnosticó la doctora de SAME 3 el motociclista se quebró la cadera y dos dientes. CP zona 6 pic.twitter.com/OFe4T6ln9P — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019 #Dato incendio de vehículo en Las Acacias a las 5 de la mañana. Un Ford Escort que estaba estacionado en Echeverría entre Beruti y French. Se desconocen las causas que lo provocaron. Bomberos móvil 36 trabajaron en el lugar para extinguir, CP zona 7 pic.twitter.com/WvO2mqRXHC — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019 #Dato Choque frontal en Mitre y Balcarce, esta mañana a las 7,30 una Dodge Journey y un Fiat Punto. Cuatro heridos (Una mujer con fractura de muñeca) trasladados al hospital por SAME 1 Dr. Cabrera y 2 Dr. Palermo. Presente Comando zona 1 Of Genoud, Of Benedetti pic.twitter.com/Vx8gfgVZXL — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019 #Ahora choque en Av. Perón y Paso una moto Mondial 110 descachada, sin luces, impactó con el lateral de un Siena, el conductor dijo "miré hacia ambos lados y no venía nadie" "ni una luz". El conductor de la moto con golpes trasladado por SAME 3. Presente Comando zona 3 pic.twitter.com/aFoLuqvjLo — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

Una Nochebuena y una Navidad cargada de accidentes de tránsito

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar