Sucedió en el barrio Dignidad, mientras prestaban apoyo a una ambulancia del SAME. Hace un mes, hubo un episodio similar y una oficial resultó herida. Fue el domingo por la tarde que un móvil del SAME acudió a un llamado desde el barrio Dignidad, para asistir al vecino Alberto Lucero (56) quien se encontraba descompensado y debía ser trasladado al Hospital San José. El móvil del SAME ingresó al lugar escoltado por los móviles del Comando Patrulla Campana asignados a las zonas 5 y 6, pero debieron retirarse antes que la ambulancia, dado que un grupo de vecinos comenzó a apedrear los vehículos policiales. No es el primer episodio de este tipo que ocurre en el lugar. Incluso, la policía ha acudido respondiendo a lo que luego sería calificado como una falsa alarma que en realidad tenía por objetivo tender una emboscada la patrulla que se aventura por esas calles. En tales circunstancias, hace un mes, una oficial resultó herida tras estallar el vidrio de una de las puertas de su vehículo, luego que impactara sobre este un objeto contundente.

Lucero fue trasladado sin problemas por el SAME, pero a la policía la corrieron a piedrazos.

#Dato fueron apedreados cuando ingresaron al barrio Dignidad por emergencia de salud de un vecino, los móviles de CP zonas 5 y 6 recibieron piedrazos mientras esperaban a SAME 3 para el traslado de Lucero Carlos Alberto (56), descompensado, debía ser llevado al hospital pic.twitter.com/Rg3kgYb8Dj — Daniel Trila (@dantrila) December 22, 2019

Lluvia de piedras sobre la Policía

