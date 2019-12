El referente barrial y secretario político de la agrupación Martín Fierro reflexionó sobre las aspiraciones políticas de las organizaciones sociales de Campana. El referente barrial y secretario político de la agrupación Martín Fierro, Luciano Silveyra, realizó una reflexión sobre las aspiraciones de las organizaciones sociales de Campana en el ámbito político. "Las convicciones son fieles a un espacio donde vamos a discutir la política en una construcción real. No vendemos espejos de colores, nosotros vamos a militar como lo venimos haciendo en lo social, pero es hora de discutir la política", expresó Silveyra. En ese sentido, manifestó que los movimientos sociales no deben "separarse de la política", por lo que es necesario "marca un punto de inflexión" y comenzar "este nuevo tiempo a discutir con argumentos". Silveyra llamó a "terminar con la utilización de las organizaciones sociales en la política" y a "plantar bandera para discutir un espacio de poder para los que menos tienen". "Creemos en cada compañero de barrio que milita los 365 día del año para los chicos, abuelos, madres embarazadas", manifestó Silveyra. Y concluyó: "Cerramos el año más firmes que nunca, con nuestra convicción de que no nos vamos a partir ni negociar más por las partes, vamos a ir en conjunto y un espacio que va a seguir creciendo cada ves más".

Silveyra junto a Oscar Echegaray (Movimiento Evita), Guillermo Varela (Somos Barrios de Pie) y Rolando Herrera (UTEP).



Luciano Silveyra: "Vamos a discutir un espacio de poder para los que menos tiene"

